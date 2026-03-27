RS: Финляндия разрешит размещать ядерное оружие на своей территории

Финляндия планирует внести поправки в законы, запрещающие размещение ядерных вооружений на ее территории, пишет RS. Власти уточнили, что не собираются разрабатывать собственное оружие, а лишь хотят "обезопасить" границу с Россией при помощи чужих ракет.

Вашингтону следует четко дать понять, что размещать ядерное оружие вблизи российско-финской границы протяженностью свыше 1 300 километров он не собирается.

Финляндия намерена отменить давний законодательный запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. На напряженной границе НАТО с Россией это явно шаг не туда.

США должны первыми выступить против этой безрассудной перемены.

5 марта Хельсинки опубликовал проект поправок к Закону о ядерной энергетике и Уголовному кодексу, которые позволят ввозить в Финляндию ядерное оружие или размещать его на территории страны — вопреки укоренившейся в обществе настороженности.

Официальные лица уверяют, что Финляндия не стремится к созданию собственного ядерного арсенала, а президент Александр Стубб подчеркнул, что Хельсинки не планирует размещать у себя ядерное оружие в мирное время. Однако готовящийся сдвиг снимет ограничения для будущих правительств — и в итоге любая из последующих администраций сможет принять решение о его постоянном размещении.

Запрет на ядерное оружие был введен в 1987 году, когда Финляндия еще хранила нейтралитет и стремилась не ссориться с могущественным советским соседом. Более того, изначальный смысл закона был прямо противоположным — предотвратить на территории Финляндии размещение советского ядерного оружия.

Как бы то ни было, своего запрета страна придерживалась даже по окончании холодной войны, демонстрируя глубокую приверженность безъядерному режиму. Теперь же правительство вознамерилось его снять.

Министр обороны Антти Хяккянен утверждает, что смысл изменений — привести финское законодательство в соответствие с требованиями НАТО. Однако вступила Финляндия же как-то в НАТО, сохранив запрет в силе! Североатлантический альянс отнюдь не настаивал на том, чтобы Хельсинки изменил свой давний курс по этому вопросу, и тому есть веская причина: система сдерживания НАТО и так прекрасно работает — и без ядерного оружия в Финляндии.

Почему это важно для Вашингтона?

Это событие имеет наипрямейшие последствия для Вашингтона. Финляндия — союзница НАТО с 2023 года, а подписанное в том же году и действующее с 2024 года Соглашение о военном сотрудничестве (DCA) дает Вооруженным силам США право находиться на территории страны и пользоваться ее инфраструктурой.

DCA закладывает основу для присутствия, обучения, переброски личного состава, а также хранения на территории Финляндии американской техники и материальных средств.

Соглашение DCA было заключено, когда финское законодательство все еще запрещало ядерное оружие. Это правовое ограничение помогло сохранить строго неядерный характер военного сотрудничества между США и Финляндией.

Если страна сейчас отменит запрет в одностороннем порядке, это изменит основополагающие принципы взаимоотношений. Никто в Вашингтоне не просил об этом во всеуслышание — и даже далеко не очевидно, что США в принципе этого хотят.

Даже если конкретных планов разместить американское ядерное оружие в Финляндии нет, само упоминание о такой перспективе лишь обостряет ситуацию с безопасностью в Европе. Если кризис усугубится и Кремль сочтет, что военные самолеты НАТО с ядерным оружием смогут взлетать из Финляндии, чья граница с Россией составляет свыше 1 300 километров, ситуация может очень скоро выйти из-под контроля.

Исследователи из Стокгольмского международного института исследований проблем мира предупреждают, что присутствие способных нести ядерное оружие истребителей F-35 вблизи российских баз стратегических подлодок примерно в 150 километрах от границы с Финляндией грозит снизить порог предупредительных действий.

Официальные лица Кремля, тем временем, уже заявляют, что, если в Финляндии будет размещено ядерное оружие, это станет прямой угрозой для России и вынудит Москву принять "соответствующие" встречные меры.

Общеевропейская тенденция

Финский законопроект поступил на этапе, когда все больше европейских стран заигрывают с ядерным оружием.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе масштабного обновления доктрины 2 марта заявил, что Париж увеличит запас ядерных боеголовок, и намекнул, что его самолеты с ядерным вооружением могут временно разместиться в союзных странах, назвав эту концепцию "передовым сдерживанием". Сообщается, что лидеры Германии, Дании, Швеции и Польши провели переговоры с Францией и Великобританией о перспективах сотрудничества в области ядерного оружия.

Последние события развернулись на фоне зреющей среди европейцев тревоги, что США перестанут служить гарантом безопасности Европы, поскольку Вашингтон отдает приоритет Азии и развязывает новые войны на Ближнем Востоке.

Некоторые европейские аналитики предостерегают, что этот подход опасен. Как утверждает французский политолог Оливье Зайец, распространение ядерного оружия "в дружеском кругу" — опасная иллюзия и порождение страха, что США отвернутся от Старого света. На самом же деле ядерная экспансия Европы лишь ускорит размежевание с Америкой и разрушит альянсы вместо того, чтобы упрочить безопасность. Вообразив себе, что Вашингтон будет сидеть сложа руки, пока Европа занимается ядерным вооружением, европейцы в корне неверно истрактовали стратегическую позицию США.

Проще говоря, Вашингтон отнюдь не заинтересован в том, чтобы ядерная карта Европы усложнялась. Как заявил ранее в этом месяце замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, США будут "решительно противодействовать" стремлению любого европейского союзника обзавестись ядерным потенциалом или расширить его.

Та же логика применима и к размещению ядерного оружия на рубежах России. "Дружественное распространение" — само по себе фикция. Включение в игру новых ядерных субъектов или расширение арсеналов лишь повышает риск недопонимания или случайной эскалации.

Доктрина "НАТО 3.0" авторства Колби зиждется на четком разделении труда: европейцы сосредоточатся на создании мощных обычных вооруженных сил, тогда как ядерное сдерживание останется сугубо американской прерогативой. Этот фактор сдерживания уже достаточно мощен сам по себе: США хранят около 100 боеголовок в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

На Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце Колби подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную неядерную оборону, упомянув при этом расширенное ядерное сдерживание лишь вскользь. Его замысел сводится к тому, что Европа должна быть в состоянии сдерживать Россию сама, не опутывая континент паутиной ядерных "растяжек".

В более ранних трудах Колби действительно рассматривал возможность распространения ядерного оружия — но лишь в Восточной Азии, и лишь в том случае, если Китай окрепнет настолько, что поддерживать региональный баланс посредством одних обычных вооруженных сил окажется невозможным. К Европе же это никогда не относилось.

Скандинавская сдержанность

В октябре 2025 года Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве ледоколов, и в настоящее время американские верфи совместно с финскими партнерами строят новые суда для обеспечения безопасности в Арктике. Это сотрудничество с Финляндией упрочивает перспективы американского присутствия в Арктике.

Президент Стубб также намекнул на стремление к развитию дипломатических отношений с Россией, заявив, что Европе нужны каналы диалога и что минимум один из лидеров континента должен быть готов возобновить контакты с Владимиром Путиным. Эти инициативы Вашингтон должен всячески поощрять.

По опросам, простым финнам такой подход импонирует. Недавние опросы показали, что 77% финнов выступают против размещения в их стране ядерного оружия, а 84% поддерживают присоединение к Договору о его запрещении.

Коалиция местных неправительственных организаций, включая Финский Пагуошский комитет, финское отделение Международной кампании за уничтожение ядерного оружия и "Врачи за социальную ответственность", "реальных оснований" для размещения ядерного оружия не увидела, и рекомендовала сохранить юридические запреты на его развертывание как в мирное, так и в военное время.

Финские оппозиционные партии, включая социал-демократов и Альянс левых сил, эту идею раскритиковали и призвали обсудить этот вопрос в парламенте подобающим образом. Лидер социал-демократов Антти Линдтман заявил, что законодательные изменения нанесут ущерб безопасности Финляндии и отдалят страну от ядерной политики, которой традиционно придерживаются ее северные соседи.

США должны четко дать понять, что размещение ядерного оружия на новейшей и самой протяженной границе НАТО с Россией не приветствуется. Вашингтону следует усилить обычные меры сдерживания и подчеркнуть необходимость диалога и контроля вооружений. Если цель — сделать Европу безопаснее, то ядерный сдвиг Финляндии — шаг в неверном направлении.

Павел Девяткин — приглашенный научный сотрудник Института имени Квинси и старший научный сотрудник Арктического института