Войти
Военное обозрение

Чиновники в США: Израильская ПВО-ПРО не справляется с иранскими ракетами

148
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские эксперты выражают опасения из-за того, что израильская система обороны не справляется с налётами иранских дронов и ракет. В издании The Washington Post со ссылкой на чиновников говорится о том, что продолжающаяся война против Ирана обнажила уязвимость ПВО-ПРО Израиля.

Из материала:

Прилёты иранских ракет по кварталам Арада и Димоны вызвали вопросы, связанные с тем, а нет ли у Израиля недостатка в средствах перехвата? Также подкрепились опасения того, что израильской армии придётся, вероятно, переходить к режиму экономии дорогостоящих противоракет для защиты наиболее важных объектов.

Издание пишет, что Иран смог накопить большие ракетные арсеналы. И эти арсеналы могут быть таковы, что Иран в течение многократных атак на Димону с её ядерным центром способен полностью истощить находящийся в этом районе «купол» ПРО ЦАХАЛ.

WP пишет, что при учёте сегодняшней стоимости ракеты Arrow в 3 млн долларов, THAAD в 15 млн долларов, перехватчиков «Пращи Давида» в 700 тысяч долларов и противоракет «Железного купола» примерно 70 тысяч долларов нужны миллиарды для защиты от интенсивных атак. А если эти атаки будут ещё более интенсивными, то никаких средств и перехватчиков попросту не хватит.

О стратегически важных объектах в других странах региона WP не пишет. Дело в том, что в сравнении с израильской системой ПВО-ПРО аналогичные системы в других странах Ближнего Востока организованы и оснащены гораздо хуже.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
THAAD
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
