Ракетная угроза США возрастет к 2035 году

Американская разведка фиксирует критическое увеличение количества ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Согласно докладу директора национальной разведки Тулси Габбард, прогнозируемый рост составит с нынешних трех тысяч до шестнадцати тысяч единиц к 2035 году. Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан проводят исследования и разрабатывают широкий спектр новых и устаревших систем доставки, включая носители как для ядерных, так и для обычных боеголовок.

В докладе особое внимание уделяется начинающим игрокам в этой сфере, в частности Пакистану. По мнению Габбард, разработка Исламабадом баллистических ракет большой дальности потенциально может привести к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить территорию США. Однако такая оценка вызывает вопросы с технической точки зрения. Самая дальнобойная ракета Пакистана Shaheen-III имеет расчетную дальность около 2750 километров, что достаточно для покрытия территории главного соперника — Индии. Для межконтинентальной баллистической ракеты минимальный порог дальности начинается с 5500 километров, тогда как расстояние до США превышает 11200 километров. Создание подобной дорогостоящей системы не соответствует текущим потребностям Пакистана в сдерживании Индии.

Примечательно, что в списке стран, потенциально способных нанести удар по США, отсутствует Индия, которая в настоящее время строит межконтинентальную баллистическую ракету Agni VI с дальностью до 12000 километров. Пакистанские официальные лица обращают на это внимание, указывая на политическую ангажированность доклада, что объясняется стремлением американской администрации склонить Дели к участию в антикитайской коалиции.

Времена, когда единственную ракетную угрозу для США представляли советские и российские арсеналы, остались в прошлом. Увеличение числа игроков и количества ракет обесценивает попытки ограничить двустороннюю гонку вооружений между Вашингтоном и Москвой. В условиях растущего числа угроз Москва призывает включить арсеналы Великобритании и Франции в новую итерацию договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, однако перспектива достижения соглашения отдаляется.

Доклад преследует и сиюминутные цели, связанные с текущей военной операцией США. В нем утверждается, что операция «Эпическая ярость» ограничила способность Ирана проецировать силу. Отмечается, что до ее начала Тегеран разработал космические носители, которые мог бы использовать для создания межконтинентальной баллистической ракеты к 2035 году. В настоящее время ни одна из ракет Исламской республики не преодолевает более 2500 километров.

Главным локомотивом новой ядерной эры американская разведка считает Китай. На декабрь 2025 года ядерный арсенал КНР превысил 600 боеголовок, и к концу десятилетия их число перевалит за тысячу. На западе Китая более сотни шахт уже заряжены твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами DF-31, готовыми к быстрому ответному удару. Испытательный запуск ракеты DF-31B в 2024 году на дистанцию 11000 километров и декабрьский залповый пуск нескольких МБР подтвердили, что Пекин отрабатывает сценарии полномасштабного противостояния, а любая точка на карте США находится в зоне досягаемости. К 2035 году, по прогнозам разведки, количество гиперзвуковых систем в КНР увеличится до четырех тысяч, а число баллистических ракет на подводных лодках вырастет с 72 до 132 единиц. Среди наиболее смертоносных китайских систем выделяются МБР DF-41 с разделяющимися головными частями, ракета с гиперзвуковым планирующим блоком DF-17, способная обходить средства ПРО по непредсказуемой траектории, а также DF-27, которая может нести как ядерный, так и обычный заряд и поражать движущиеся морские цели на дальности до восьми тысяч километров.

Россия завершила глубокую модернизацию своей ядерной триады, сосредоточившись на системах, против которых существующие средства перехвата малоэффективны. Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» способна атаковать через Южный полюс, минуя радары на Аляске. Гиперзвуковые

блоки «Авангард» развивают скорость в 27 Махов. Отдельное место в российском арсенале занимает беспилотный подводный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности, предназначенный для поражения прибрежной инфраструктуры. В сочетании с новейшими ракетоносцами класса «Борей-А» и ракетами «Булава» это сокращает время на принятие решений в Вашингтоне до критических минут. Дополняет картину межконтинентальная крылатая ракета 9М730 «Буревестник». В перспективе до 2035 года количество таких вооружений в России будет только расти.

Доклад разведывательного сообщества США о растущей ракетной угрозе служит не только инструментом формирования общественного мнения, но и шагом на пути к созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Подобные заявления призваны донести до налогоплательщиков мысль о необходимости новой гонки вооружений и увеличении расходов на безопасность, несмотря на то что даже такая система не сможет гарантированно защитить страну от прогнозируемого количества ракет.