Ударный глаз: как «Орланы» за один выстрел находят артиллерию врага

Репортаж из пункта управления, где вспышка на горизонте превращается в цель на карте

Заметить вспышку выстрела на горизонте, передать координаты за секунды и зафиксировать прилет — такова ежедневная работа операторов 268-го полка. На передовой «Орлан-10» называют «глазами» фронта. Без этих машин не обходится ни один серьезный удар, а их расчеты проводят в напряжении по 12 часов подряд, вглядываясь в мерцание мониторов. Корреспондент «Известий» побывал в расположении 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й дивизии группировки «Центр» и выяснил, как проверенный временем «Орлан-10» превратился в высокотехнологичный комплекс, способный противостоять вражеским перехватчикам и наводить на цель ударные беспилотники.

Стальной ветеран в цифровом строю

В пункте управления беспилотником «Орлан» нет суеты. В удобных креслах за столом сосредоточенно работают двое — старший оператор и специалист по полезной нагрузке. Вылеты продолжаются часами, и столь же продолжительная смена ложится на плечи экипажа. Работа кажется размеренной лишь со стороны — на деле она требует колоссальной выносливости и усидчивости. Пока один ведет разведку, управляя оптико-электронным блоком — подвижной камерой, сканирующей пространство, — второй контролирует параметры полета и состояние систем. На мониторах — сложная мозаика из видеопотоков, таблиц и графиков, которая мало что скажет неподготовленному наблюдателю.

— Мы работаем не только с артиллерией, но и с операторами ударных БПЛА. Случается наводить и авиацию, когда используются планирующие бомбы, — поясняет начальник расчета лейтенант Урал Хабиров.

Он пришел на службу оператором «Мавика» в 2023-м и начинал работать в период, когда вылеты малых беспилотников выполнялись непосредственно у линии боевого соприкосновения.

Мгновение на реакцию

Разговор прерывает доклад: оператор заметил «выход» — вспышку вражеского оружия. На экране, с дистанции почти в 30 км, это выглядит как едва заметная точка.

— Найти замаскированную пушку в лесополосе почти невозможно, — поясняет Урал. — Шанс появляется именно в момент выстрела. Это позволяет локализовать квадрат, а дальше начинается доразведка, пока не поймаем цель окончательно.

Координаты и время выстрела мгновенно улетают командованию вместе со скриншотами. Урал принимает доклад и продолжает рассказ о применении «Орланов».

По его словам, главная угроза для «Орлана» сейчас дроны-перехватчики противника. Эти скоростные аппараты специально охотятся за нашими разведчиками. В этой дуэли пилотам помогают смежники из подразделений РЭБ. Используя комплекс «Орнитолог», они перехватывают сигналы вражеских охотников. Как только чужой дрон оказывается поблизости, оператор «Орлана» получает предупреждение. Это дает драгоценные секунды, чтобы совершить маневр уклонения. Воздушные бои роботов стали повседневной реальностью в зоне СВО.

Три удара «Молнии»

Старший оператор младший сержант Алексей Валулин показывает запись той самой вспышки. При максимальном приближении картинка зернистая, и понять, что это выстрел гаубицы, можно только со второго-третьего просмотра. Нужен наметанный глаз.

Во время нашего разговора приходит подтверждение: к цели выдвинулись ударные дроны «Молния». Через пару минут объективный контроль фиксирует результат — облако дыма среди деревьев.

— Засечка подтвердилась, дали координаты, и вот две минуты назад первое попадание. Парни отлично отработали, — комментирует Алексей.

За плечами у младшего сержанта опыт в ЧВК, после которого он решил подписать контракт с Минобороны. Пока мы беседуем, по той же точке прилетает вторая «Молния», а следом и третья. Похоже, на более близком контроле с других камер видят необходимость дорабатывать удар за ударом.

Мастерство автоматизма

В технической зоне младший сержант Константин Гайсин готовит очередной борт. Его работа — это двигатель, топливо, парашютная система и проверка всех узлов перед стартом с катапульты. До службы Константин работал на лесозаготовках и о беспилотной авиации знал немного.

— Первую неделю было тяжело: теория и практика шли одновременно. Но учителя попались отличные, втянулся, — говорит техник.

Его руки двигаются быстрее, чем он успевает объяснять последовательность действий. Все операции отработаны до автоматизма: закрепить элементы конструкции, проверить натяжение, убедиться, что крышка надежно встала в пазы.

«Орлан-10» — настоящий ветеран современной российской беспилотной авиации. Появившись в арсеналах еще в середине прошлого десятилетия, этот самолет с двигателем внутреннего сгорания и классическим хвостом прошел крещение огнем в Сирии.

За годы эксплуатации «Орлан» изменился. Новые двигатели, продвинутая ночная оптика, а в модификации «Орлан-30» — еще и лазерный целеуказатель. Теперь дрон может сам подсвечивать цели для корректируемых снарядов, заменяя наземных разведчиков. Из простой «летающей камеры» машина превратилась в сложный многоцелевой комплекс, который диктует свои правила игры в небе.

