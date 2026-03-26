Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Ключевой фактор поддержания региональной стабильности

Источник изображения: belvpo.com

На днях заместитель командующего вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Николь Шиллинг заявила, что Бундесвер планирует проводить всё больше и больше крупномасштабных учений на территории Литвы. Причём этот процесс может начаться даже до того, как немецкая бригада достигнет полной боеготовности.

Речь идёт о 45-й танковой бригаде (Panzerbrigade 45), размещение которой в Литве для постоянной дислокации планируется завершить к 2027 году, когда её численность достигнет почти 5 тыс. солдат и гражданского персонала, с основными базами в Руднинкае и Рукле. Характерно, что Берлин старается укомплектовать бригаду в Литве только добровольцами. Эксперты отмечают, что это первое долгосрочное размещение войск Германии за рубежом после Второй мировой войны.

Заявление немецкой военачальницы и повод, к которому оно относится, полностью соответствуют выводу, ранее озвученному в Москве председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко на сессии Парламентского собрания. «Страны НАТО сегодня открыто готовятся к большой войне: реализуются детальные планы перевооружения, создания соответствующей инфраструктуры и логистики. Наращивается военное присутствие альянса у наших западных границ», – заявил белорусский парламентарий. Вывод не отличается новизной – о милитаризации Европы, в частности, ближайших соседей Беларуси – членов ЕС и НАТО неоднократно заявляли и в Москве, и Минске. Так же как и то, что считают действия стран НАТО в Восточной Европе признаком подготовки к войне.

Поэтому естественно и очевидно, что сегодня Беларусь и Россия продолжают последовательно укреплять единое оборонное пространство в контексте обеспечения военной безопасности Союзного государства. Кроме того, учитывая, что наиболее напряжённая обстановка сохраняется на западных рубежах межгосударственного объединения, то есть на западной и северо-западной границе Республики Беларусь, данная тема находится в приоритете.

В интересах стратегического сдерживания в адрес, мягко говоря, «недружелюбных» соседей Беларуси, используя все доступные каналы, постоянно доводится мысль о том, что на любые военные провокации против Беларуси, как одного из субъектов Союзного государства, выполняющего к тому же функцию западного форпоста государственного объединения, неизбежен самый жёсткий ответ со стороны России.

Ранее президент России Владимир Путин чётко сформулировал эту аксиому для Запада: «Нападение на Беларусь – любое в военном плане – будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями».

В настоящее время этот тезис имеет своё нормативно-правовое оформление. В утверждённых указом президента Российской Федерации «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» среди основных положений значится: «Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Беларуси, если создается критическая угроза территориальной целостности; агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом».

К слову, в Минске не сомневаются в неукоснительном выполнении главным стратегическим союзником – Россией – своих обязательств. Практические мероприятия,  реализованные в интересах укрепления «белорусского балкона» – тому наглядный пример. На сегодняшний день можно говорить о том, что вовремя предпринятые меры уже изменили баланс сил в регионе.

Тем не менее, Москва и Минск продолжают делать всё, чтобы «горячие соседские головы» остудились от понимания того, что за Беларусью стоит Россия, и вместе они укрепляют единое оборонное пространство. При этом ряд политологов особо  подчеркивают, что именно сотрудничество России и Беларуси в сфере обороны «является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО».

Владимир Вуячич

