В России на треть снизили расход энергии у дронов

Экономия заряда обеспечивается умной навигацией

Российская молодежная инженерная команда «Цифровая галактика» разработала алгоритм, который позволяет снизить на треть расход энергии дрона во время полета.

Молодежная инженерная команда "Цифровая галактика" разработала алгоритм, который снижает расход энергии дрона на треть. Экономия заряда обеспечивается умной навигацией: программа управления с помощью нового алгоритма строит оптимальный маршрут и мгновенно перестраивает его в реальном времени, если внешние условия удлиняют путь. В отличие от аналогов российская разработка учитывает погодные факторы, в том числе силу ветра в зоне полета, — сообщили ТАСС в организации «Университет 2035».

Дрон, управляемый с помощью отечественного ПО, может находить пути обхода препятствий, а если связь с оператором прерывается, беспилотник самостоятельно выполняет посадку в безопасном месте.

Алгоритм самообучается при работе в виртуальной среде, то есть, может адаптироваться под разные типы БВС и под любую местность.