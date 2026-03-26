Новые российские самолеты отправились на экстремальные испытания

Новые российские самолеты отправились в Арктику

Отечественные самолеты моделей Ил-114-300, Sukhoi Superjet 100 и МС-21 отправились под Архангельск, где будут выполнять тестовые полеты над акваторией Белого моря в рамках важного этапа испытаний. Вылеты пройдут в разных погодных условиях, чтобы наиболее точно сымитировать эксплуатацию лайнеров в северных районах.

В ходе полетов будет тщательно проверена работа ключевых систем и оборудования лайнеров при низких температурах и в условиях обледенения. При этом вылеты, во время которых инженеры будут контролировать и фиксировать параметры функционирования узлов, рассчитаны на продолжительное время. Вполне логично, что наибольшему вниманию подвергнутся противообледенительные системы воздушных судов — даже запланировано несколько полетов, перед которыми их не будут предварительно обрабатывать специальными антиобледенительными составами. Напомним, региональный Ил-114-300 рассчитан на перевозку не более 60 пассажиров и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01, Sukhoi Superjet 100 с импортозамещенными силовыми установками ПД-8 способен принять на борт порядка 100 человек, а МС-21, оснащенный российскими двигателями ПД-14, рассчитан на перевозку немногим более 160 пассажиров.

Макс Антонов