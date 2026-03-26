Новые российские самолеты отправились на экстремальные испытания

115
0
0

Новые российские самолеты отправились в Арктику

Отечественные самолеты моделей Ил-114-300, Sukhoi Superjet 100 и МС-21 отправились под Архангельск, где будут выполнять тестовые полеты над акваторией Белого моря в рамках важного этапа испытаний. Вылеты пройдут в разных погодных условиях, чтобы наиболее точно сымитировать эксплуатацию лайнеров в северных районах.

В ходе полетов будет тщательно проверена работа ключевых систем и оборудования лайнеров при низких температурах и в условиях обледенения. При этом вылеты, во время которых инженеры будут контролировать и фиксировать параметры функционирования узлов, рассчитаны на продолжительное время. Вполне логично, что наибольшему вниманию подвергнутся противообледенительные системы воздушных судов — даже запланировано несколько полетов, перед которыми их не будут предварительно обрабатывать специальными антиобледенительными составами. Напомним, региональный Ил-114-300 рассчитан на перевозку не более 60 пассажиров и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01, Sukhoi Superjet 100 с импортозамещенными силовыми установками ПД-8 способен принять на борт порядка 100 человек, а МС-21, оснащенный российскими двигателями ПД-14, рассчитан на перевозку немногим более 160 пассажиров.

Макс Антонов

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"