ВМС США выбрали подводный «авианосец» для запуска роев дронов

Концепция использования роев дронов в военных целях уже скоро охватит все будущие морские театры военных действий. Подтверждением тому решение командования ВМС США о принятии на вооружение автономной подводной лодки Dive-XL компании Anduril, предназначенной для развертывания роя подводных беспилотников и торпед.

Проект получил название САМР. Его цель — создание автономных субмарин с подводной логистикой, способных наносить удары на дальние расстояния. Выбор пал на платформу Dive-XL, потому что она лучше других подходит для этого, а ее конструкция может легко масштабироваться для массового производства. Модульная негерметичная платформа от Anduril предусматривает свободное затопление, потому что важнейшие ее узлы герметично упакованы в специальных контейнерах. Все это снижает стоимость и вес судна, а также ускоряет серийное производство. Платформа легко умещается в стандартный 40-футовый транспортный контейнер и перевозится по воздуху на самолете С-17 или аналогичным транспортным средством. К примеру, созданная на базе Dive-XL австралийская автономная подводная лодка имеет габариты 11 х 2 м с максимальной глубиной погружения 6000 м, дальностью хода более 3700 км и со временем погружения 100 часов в течение 10 дней. Модульная схема дает возможность устанавливать три стандартных блока полезной нагрузки или один крупный модуль для ведения разведки, противоминной борьбы, противолодочной обороны — а также для инспекции подводных кабелей и трубопроводов.

Александр Агеев