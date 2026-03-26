«Пустыня, покрытая щебнем». К чему может привести война США и Ирана?

Полковник Ходаренок заявил о рисках для Ирана превратиться в сектор Газа

США передали Ирану предложение по прекращению конфликта из 15 пунктов. Однако, несмотря на это, Пентагон направил на Ближний Восток несколько тысяч морских пехотинцев. Как будет развиваться ситуация дальше, почему Иран рискует превратиться в сектор Газа и сколько сил нужно Вашингтону для победоносной войны — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Пока нет никакой окончательной ясности в том, являются ли слова президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней элементом оперативно-стратегической маскировки либо это действительно подвижки к завершению конфликта.

По данным газеты The New York Times, США передали Ирану предложение по прекращению конфликта из 15 пунктов. По информации издания, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ Исламской Республики. Кроме того, в документе прописан вопрос свободы судоходства.

Глава Белого дома сообщил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. В Тегеране контакты с Вашингтоном опровергают. Последнее, в общем-то, неудивительно, поскольку на протяжении всего вооруженного конфликта из столицы Исламской Республики озвучивались заявления только одного характера — никаких переговоров с агрессором быть не может по определению.

И в этой обстановке официальным лицам в Тегеране совершить «поворот все вдруг на 180 градусов» (как говорят на флоте) как-то совершенно не с руки. Но нельзя исключать, что на уровне рабочих групп какие-либо переговоры и консультации между сторонами все же идут.

Дело в том, что Военно-воздушные силы США и Израиля безраздельно господствуют в воздушном пространстве Ирана и методично день за днем превращают в пыль объекты экономики и вооруженных сил Ирана. А под землю, на глубину несколько сот метров, весь оборонно-промышленный комплекс Ирана, а также предприятия гражданского сектора и объекты транспортной инфраструктуры не спрячешь.

И риск того, что после завершения конфликта территория Ирана будет представлять пустыню, покрытую толстым слоем щебня и строительного мусора, достаточно велик. На восстановление страны и доведение экономики страны хотя бы до уровня 28 февраля 2026 года в Исламской Республики уйдут в этом случае долгие десятилетия.

Чтобы понять, каким образом в самом ближайшем будущем могут выглядеть иранские пейзажи, достаточно посмотреть на сектор Газа и юг Ливана. Да и результаты более чем трехнедельной бомбардировочной кампании уже сильно приблизили ландшафты Исламской Республики к видам соседей Израиля. И есть все основания полагать, что и такой выбор (превращение страны в пустыню или прекращение конфликта) перед властями Исламской Республики все же стоит.

Кто будет управлять Ормузским проливом?

Тем более, что нажим со стороны Соединенных Штатов и Израиля на Иран в ближайшее время может только усилиться. Об этом говорит, в частности, и подготовка ВС США к возможной морской десантной операции по захвату острова Харк, на котором сосредоточены нефтяные промыслы Исламской Республики. Вполне вероятно, что это может быть и воздушно-морская десантная операция. Во всяком случае, об этом говорит подготовка 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США к возможным действиям в Иране.

Удивление в этом плане может вызывать только одно — почему с первых дней войны Соединенные Штаты не провели морскую десантную операцию по овладению Ормузским проливом и не установили свой контроль над этим важнейшим мировым торговым путем. Ведь этот пролив — своего рода Гибралтар и Босфор Индийского океана.

При полном господстве в воздухе и на море морская пехота США могла бы сравнительно легко овладеть этой проливной зоной, островными территориями в зоне Ормузского пролива, важными районами побережья Ирана, военно-морскими и авиационными базами в регионе и другими ключевыми оперативно-стратегическими объектами Исламской Республики. В пользу ВС США однозначно сыграла бы и внезапность проведения подобной операции с первых минут конфликта.

А пока на вопрос, кто будет распоряжаться Ормузским проливом в случае успешного завершения американо-иранских переговоров, глава Белого дома на днях заявил: «Я и аятолла, кто бы ни был следующий аятолла».

Однако в этом случае неизбежно вспоминается сцена из кинофильма «Чапаев», в которой главный герой в споре с Фурмановым кричит: «Кто командир дивизии — ты или я?». Фурманов отвечает: «Ты. И я».

Формула «я и аятолла» в случае контроля над важнейшей мировой торговой артерией — Ормузским проливом — как-то не очень подходит. Контроль может быть только с одной стороны — либо США, либо Иран. А формула «я и аятолла», вполне возможно, озвучена только как приглашение к разговору, своего рода приманка, но не более того.

Достаточно ли сил?

Что касается привлечения Корпуса морской пехоты США к войне с Ираном, то тут следует заметить, что на данном этапе Вашингтон намерен отправить в зону боевых действий сравнительно небольшой контингент — универсальные десантные корабли USS Tripoli и USS Boxer «Триполи», на борту которых находятся около 5 тыс. морских пехотинцев.

Может быть, по мнению командования США, этого и достаточно, однако напомним, что в Корпусе морской пехоты США около 170 тыс. бойцов, восемь универсальных десантных кораблей, 11 десантно-вертолетных кораблей-доков, 12 десантных транспортов-доков. В этом случае невольно возникает вопрос — а второй случай, чтобы применить эту силу, у Дональда Трампа будет? Или нет?

И аналогичный вопрос — а двух авианосных ударных групп (АУГ), которые США отправили в зону Персидского залива, для победоносной войны достаточно? Или все же можно было направить на войну шесть-восемь АУГ? Ведь старая истина — нельзя подкладывать в костер войны по полену — надо наваливаться на противника всеми возможными силами и средствами. Похоже, в Вашингтоне не вполне руководствуются первым правилом стратегии.

Михаил Ходаренок

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).