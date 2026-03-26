ЕК запустила программу поддержки военных стартапов

ЕК выделила 115 млн евро на программу поддержки военных стартапов

Еврокомиссия выделила 115 млн евро на запуск программы AGILE, направленной на поддержку малых и средних предприятий и стартапов, работающих в сфере военных технологий. Об этом объявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представив инициативу на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По словам Кубилюса, программа AGILE предназначена для финансирования проектов, связанных с разработкой передовых военных технологий и технологий двойного назначения, включая беспилотники, квантовые решения и искусственный интеллект.

Гранты для участников составят от 1 до 5 млн евро, а решение о выделении средств будет приниматься в течение четырех месяцев. Кубилюс отметил, что подобные сроки являются рекордно быстрыми для европейской системы. Гранты смогут покрывать до 100% стоимости отобранных инновационных проектов, причем первые результаты Еврокомиссия ожидает получить уже в 2027 году.

Также еврокомиссар привел сравнение с США: если на территории ЕС от 70% до 80% военных закупок приходится на крупные компании, то в США – только 40%. Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо больше малых и средних предприятий для развития новых решений, а также внедрения гражданских технологий в военную сферу.

Программа AGILE может быть расширена в рамках следующего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, а страны Евросоюза смогут запускать свои собственные аналогичные инициативы на национальном уровне. Кубилюс заявил, что наиболее успешные стартапы в течение ближайших десяти лет могут стать основой для крупных европейских военных контрактов и программ.

Ранее Еврокомиссия одобрила идею производства дронов в Румынии при условии участия украинского партнера. Все это напрямую связано с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции на сумму 800 млрд евро для укрепления военного потенциала Евросоюза к 2030 году.

Тимур Шайдуллин