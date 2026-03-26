Британия не смогла выделить корабли для задач НАТО в апреле

Британия не смогла предоставить корабли для задач НАТО в апреле

Лондон обратился к Германии с просьбой предоставить корабль для выполнения апрельских миссий НАТО из-за отсутствия собственных, отмечают британские СМИ.

Британия не сможет предоставить ни одного корабля для выполнения задач НАТО в апреле, пишет i Paper со ссылкой на источники. Издание уточняет, что страна не способна выполнить свои обязательства перед альянсом в следующем месяце из-за отсутствия доступных кораблей.

По информации газеты, британские власти уже обратились к Германии с просьбой предоставить недостающий корабль для миссий в Атлантическом океане и Балтийском море. Несмотря на это, британские морские офицеры продолжат командовать морской группой НАТО, однако делать это им предстоит с борта немецкого корабля.

Ранее один из двух действующих британских эсминцев типа 45 – HMS Dragon – был направлен на Кипр после атаки беспилотника на базу Акротири. Второй эсминец – HMS Duncan – сейчас задействован на Крайнем Севере.

Ранее Британия отказалась от участия в масштабной войне с Ираном. Также Лондон отказался направлять военные корабли в Ормузский пролив.

Тимур Шайдуллин