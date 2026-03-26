Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе своего выступления в немецком Бундестаге посетовал, что, несмотря на то, что правительство Германии намерено сделать страну сильной, пока она не способна себя защитить.

По словам Мерца, быть сильной для Германии в первую очередь означает обладать процветающей экономикой и способность защитить себя. Исходя из этого, немецкий канцлер считает чрезвычайно важным для своей страны членство в НАТО и Евросоюзе. Мерц также отметил, что значительная часть проблем Германии обусловлена внутренними факторами, и решение этих проблем является важнейшей задачей немецкого правительства.

Мерц также указал на то, что в настоящее время в мире разворачиваются различные вооруженные конфликты, прямо и косвенно затрагивающие Германию. Канцлер ФРГ убежден, что, учитывая текущие международно-политические условия, Германии следует четко определить и отстоять свои интересы, в первую очередь связанные с обеспечением «свободы, мира и процветания» внутри страны.

Ранее сообщалось, что новая система связи, которую создавали для бундесвера, оказалась абсолютно неработоспособной. Кроме того, проблемы с отдельными ее функциями могут создать прямую угрозу для жизни солдат. Как выяснилось в ходе испытаний, связь, на которую было потрачено более миллиарда евро, работала нестабильно или не работала вообще. Вместо четких голосовых сообщений были слышны лишь напоминающие бульканье шумы. Таким образом, не было уверенности, что команда немедленно прекратить огонь будет гарантированно передана. Радиус действия оказался существенно меньше требуемого, а система отслеживания «своих» (чтобы не вести огонь по союзникам) практически не функционировала.