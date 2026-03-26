Капитан оценил радар российского «Опустошителя»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Штурман-оператор: Радар вертолета Ми-28НМ позволяет «выглядывать» из укрытий

Радиолокационная станция (РЛС), которой оснастили модернизированный вертолет Ми-28НМ (по кодификации НАТО — «Опустошитель»), позволяет экипажу получать информацию о целях вне зоны прямой видимости. Возможности машины оценил штурман-оператор гвардии капитан Игорь в беседе с «Красной звездой».

Отмечается, что надвтулочный радар Н025 способен «выглядывать» из-за складок местности, когда вертолет в укрытии.

«Этого очень не хватало в предшественнике, Ми-28Н. Конечно, мы ощутили превосходство нового автопилота, который модернизировали с учетом специальной военной операции. Теперь он, можно сказать, доведен до совершенства», — сказал капитан.

Приемо-передающая часть РЛС «Опустошителя» расположена над несущим винтом. Радар в шарообразном обтекателе обеспечивает круговой обзор. Он работает в нескольких радиочастотных диапазонах и обрабатывает информацию одновременно по многим каналам. Это обеспечивает высокую точность определения параметров целей.

В сентябре в сети появились снимки Ми-28Н, который подготовили к борьбе с беспилотниками. Вертолет вооружили комплектом «Стрелец», обеспечивающим применение ракет «Игла-С».

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"