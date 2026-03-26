ВМС Израиля начали получать «подержанные» американские вертолёты по цене новых

В авиапарк Военно-морских сил Израиля из США начали поступать первые многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60 в корабельной модификации SH-60F Seahawk. Они были доставлены транспортным кораблем и перевезены на завод Elbit Systems Cyclone в Кармиэле для проведения монтажных работ в рамках сложной операции, выполненной группой компаний Taavura.

Об этом сообщают издания военной тематики. Сама по себе новость не экстраординарная, но с весьма богатой предысторией.

Израиль заключил сделку с Пентагоном на приобретение «проверенных» вертолетов, адаптированных для поисково-спасательных операций (SAR), морской поддержки и специальных операций еще в 2015 году. В следующем году контракт стоимостью 300 млн долларов был одобрен Госдепартаментом США.

Изначально израильские военные решили сэкономить, приобретя не новые машины, а «подержанные» в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS) и соглашения об избыточных оборонных товарах (EDA) Минобороны США. Предполагался их незначительный ремонт и модернизация.

Поставки отчасти задержались на столь длительный срок из-за модернизации корветов Saar-6 ВМС Израиля, что сдвинуло ожидаемые сроки примерно до 2022 года. Зачем понадобилось оплачивать вертолеты за семь лет до того, как суда могли быть подготовлены для их транспортировки и запуска, информация отсутствует.

Зато известно, что с самими «бывшими в употреблении» американскими машинами изначально сложилось не все гладко. Когда партия уже оплаченных вертолетов прибыла в американскую компанию, заключившую контракт на модернизацию, их техническое состояние оказалось хуже, чем ожидалось. Это увеличило как затраты, так и сроки, в конечном итоге приблизив общую стоимость партии машин к стоимости новых вертолетов и вынудив ВМС Израиля взять на себя более высокие затраты на техническое обслуживание старых вертолетов.

Задержка также была использована для интеграции дополнительных израильских систем, включая вооружение, изначально не предназначенное для этих вертолетов. Что вновь вызывает массу вопросов к тем специалистам, которые планировали эту поставку. После завершения механических модификаций вертолеты были переданы в Израиль для установки этих систем перед их запланированным вводом в эксплуатацию на борту корветов Saar-6m в 2026 году.

В конечном итоге, эта десятилетняя эпопея теперь близится к завершению. Сообщается, что 193-я вертолетная эскадрилья ВМС Израиля начала переход на «новые» вертолеты в рамках программы по замене еще более устаревших и подержанных французских машин Eurocopter AS565MA Panther, которые были официально выведены из эксплуатации в прошлом году.

Для оптимизации ресурсов эскадрилья передислоцируется с авиабазы ​​Рамат-Давид, где она базировалась последние 25 лет, обратно на авиабазу Пальмахим, где она была первоначально создана. На базе Пальмахим уже базируются эскадрильи вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk, наземного аналога Seahawk, что позволяет использовать общую инфраструктуру технического обслуживания и избегать дорогостоящего дублирования на разных базах.

Израильская программа SH-60F «Шалах» не является масштабной трансформацией военно-морской авиации, а скорее целенаправленным и «экономически эффективным приобретением проверенных вертолетов», адаптированных для поисково-спасательных операций (SAR), морской поддержки и специальных операций. Так заявляют в ЦАХАЛ.

Хотя официально в США закуплено восемь SH-60F Seahawk, некоторые из них могут использоваться в качестве доноров запасных частей или учебных вертолетов. Весьма расточительная, хотя и не очень крупная по общей сумме, сделка получилась в пользу американцев.