Силовая обстановка: зачем США перебрасывают элитный десант на Ближний Восток

На фоне разговоров о «мирном плане» Вашингтон в спешке наращивает группировку быстрого реагирования, чтобы создать угрозу для ключевых нефтяных узлов Ирана

Американское военное ведомство готовит переброску около 3 тысяч бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток. На фоне затянувшегося противостояния с Ираном этот шаг выглядит уже не просто ротацией, а формированием ударной силы, способной в течение суток атаковать стратегические объекты противника. Эксперты полагают, что главной целью «крылатой пехоты» остается остров Харк — «энергетическое сердце» исламской республики, через которое проходит почти весь экспорт сырой нефти из страны. О том, как активность американских военных увязывается с заявлениями Белого дома об «успешных переговорах» с Тегераном и чем для Вашнгтона может обернуться десантная операция в Иране — в материале «Известий».

Мобильный резерв Белого дома

Согласно сведениям The Wall Street Journal, распоряжение о развертывании дополнительной боевой группы подпишут в ближайшие дни. Хотя Белый дом еще не утвердил итоговый план применения подразделений, само присутствие элиты десанта заметно расширяет горизонт планирования для Дональда Трампа, совсем недавно заявлявшего о некоем продвижении в урегулировании конфликта. Сообщалось, что США даже передали Тегерану план мирного урегулирования, состоящий из 15 пунктов. Впрочем, заявления о скором подписании «сделки» звучали из Белого дома звучали и за день до начала антииранской кампании.

Сейчас же, по информации The New York Times, ссылающихся на источники в оборонном секторе, руководство Пентагона рассматривает сценарии, когда мобильные отряды могут быть задействованы в любой точке региона спустя 18 часов после приказа. На 82-ю дивизию выбор пал именно ради обеспечения максимальной гибкости действий Вашингтона, отмечает военный эксперт Вадим Козюлин.

— Инфраструктура позволяет вполне эффективно разместить контингент. У США есть базы в Катаре, Омане и Эмиратах, плюс мощный авианосный флот. Личный состав распределят по объектам союзников, что даст президенту простор для маневра и усилит давление на Тегеран, — полагает он.

Изучение сложившейся вокруг иранского конфликта ситуации с использованием современных информационных платформ, включая систем Palantir (американская корпорация, разработчик ПО анализа данных для военных структур и спецслужб — Ред.), указывает сразу на несколько возможных векторов развития событий в регионе. Точечные удары по политическому руководству Ирана аналитики считают малоэффективными из-за особенностей коллективной системы управления в республике. А вот как наиболее реалистичный сценарий рассматривается именно экономическое давление.

— Самый обсуждаемый вариант — установление контроля над островом Харк. Через него идет до 90% иранских поставок углеводородов. Потеря этого узла станет серьезным ударом по бюджету страны, — подчеркнул Вадим Козюлин в беседе с «Известиями».

Риски операции против Ирана для американцев

Однако подобная стратегия сопряжена и с существенными рисками для США. Любая активная фаза операции повлечет потери, которые американские избиратели могут не простить Трампу на фоне внутренней турбулентности и затянувшихся разбирательств с импичментом.

Руководитель секции Ближнего Востока и Северной Африки Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что суммарное усиление группировки до 8 тысяч человек (с учетом уже находящихся там морпехов) преследует три цели. Оперативную — готовность к захвату терминалов или поиску запасов обогащенного урана. Оборонительную — укрепление защиты собственных баз от возможных диверсий. Дипломатическую — демонстрация силы в момент, когда диалог зашел в тупик.

— Когда заявления сторон противоречат друг другу, аргумент в виде нескольких тысяч обученных бойцов звучит убедительнее любых слов, — добавил Чупрыгин.

Особое внимание уделяется логистике. Востоковед Кирилл Семенов поясняет: если экспедиционные отряды морской пехоты автономны и базируются на универсальных десантных кораблях (вроде LHA-7 Tripoli), то 82-й дивизии требуются сухопутные аэродромы.

— Идеальным логистическим хабом мог бы стать Кувейт, но местные власти боятся превращать свою территорию в мишень. Саудовская Аравия и ОАЭ также обладают нужными ресурсами, однако их согласие на прием десантников будет означать фактическое вступление в полномасштабный конфликт, — констатирует эксперт.

Таким образом, Белый дом сознательно повышает ставки. Пока морской компонент позволяет блокировать Ормузский пролив, сухопутный кулак нависает над Ираном как постоянная угроза вторжения, исход которого во многом будет зависеть от решимости арабских монархий поддержать действия Пентагона, резюмировали эксперты.

Усиление военной группировки США

Текущая переброска воздушно-десантных подразделений продолжает стратегическую линию Пентагона по наращиванию военного присутствия в Ближневосточном регионе. Ранее США уже задействовали силы 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты (база Кэмп-Пендлтон, Калифорния), перебросив на Ближний Восток от 2,2 до 2,5 тыс. военнослужащих.

USS Boxer

Ключевым этапом усиления стал выход из Сан-Диего амфибийно-десантной группы во главе с USS Boxer. В состав соединения вошли десантные корабли-доки USS Portland и USS Comstock. Суммарный контингент на трех кораблях составляет около 4 тыс. человек, включая ударное ядро морской пехоты. Авиагруппа соединения была усилена истребителями 5-го поколения F-35B Lightning II, конвертопланами Osprey и ударными вертолетами Viper.

По оценкам западных аналитиков и источников The Wall Street Journal, все эти маневры направлены на обеспечение контроля над Ормузским проливом. Экспертное сообщество, в частности экс-глава CENTCOM Фрэнк Маккензи, рассматривало присутствие этих сил как инструмент возможного захвата иранских островов (Харк, Кешм, Киш). Данная группировка прибыла на смену силам 31-го экспедиционного корпуса, ранее базировавшимся на борту USS Tripoli.

Тем временем Иран заявил, что «невраждебные суда» смогут проходить через Ормузский пролив, если согласуют свои действия с иранскими властями. Нота министерства иностранных дел Ирана была направлена 15 членам Совета Безопасности и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Затем ее распространили среди 176 членов базирующегося в Лондоне агентства ООН по вопросам судоходства, ответственного за регулирование безопасности международного судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды. В документе говорится, что Тегеран «принял необходимые и соразмерные меры для предотвращения использования агрессорами и их сторонниками Ормузского пролива для проведения враждебных операций против Ирана». При этом суда, оборудование и любые активы, принадлежащие США или Израилю, «а также другим участникам агрессии, не имеют права на мирный или невраждебный проход».

Юлия Леонова