Новый карабин для армии США назвали в честь оружия «Звездного десанта»

Кадр: GoArmy / YouTube.

Укороченная версия винтовки M7 армии США получила обозначение XM8, которое использовали в провалившейся программе создания модульного автомата. Об этом пишет TWZ.

В честь XM8 назвали карабин под патрон 6,8х51 миллиметр, который станет более компактной альтернативой винтовки M7. «Такой выбор названия довольно любопытен, учитывая, что ранее это обозначение использовалось для неудачного модульного семейства огнестрельного оружия, стилизованного под винтовки из фильма 1997 года "Звездный десант"», — говорится в материале.

Как пишет издание, M7, которую в 2022 году выбрали в качестве основного оружия пехоты, критикуют за вес, эргономику и недочеты конструкции. Поэтому разработчики дорабатывают базовое изделие. Новый патрон обеспечивает компактному оружию винтовочную баллистику, которая недостижима для патронов 5,56х45 миллиметров.

Модульный комплекс Heckler & Koch XM8 разрабатывали в 2000-х годах для замены автоматов M16 и M4A1. Комплекс позволял на одной базе собрать карабин, укороченный карабин, винтовку с удлиненным стволом и легкий пулемет. Однако от проекта отказались из-за дороговизны и недостатков конструкции.

В марте 2025 года портал Defense News писал, что в 2028 году в США заработает новый завод по производству боеприпасов. Он сможет выпускать миллионы патронов калибра 6,8 миллиметра.

