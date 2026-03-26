Войти
Lenta.ru

Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США

100
0
0
Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters
Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters.

Кошкин: Направленные к Ирану авианосцы США олицетворяют гнилость мощи Америки

Направленные на Ближний Восток авианосцы Соединенных Штатов олицетворяют гнилость мощи Вашингтона, заявил полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт высказался об угрозе для американского флота.

«Две авианесущие ударные группы были направлены на Ближний Восток во главе с "Авраамом Линкольном" и "Джеральдом Фордом". Мир весь содрогнулся. Потому что все знают, что США находятся на морях и океанах благодаря созданию этих авианосных групп, которые держат в страхе всю планету», — сообщил Кошкин.

Однако, по словам военного эксперта, на «Джеральде Форде» неожиданно загорелась прачечная, которую тушили более 30 часов.

«Иран сказал, что это были ракеты и беспилотники. В принципе, можно согласиться и с Ираном, и с США, которые заявляют, что это информационная борьба. Но то, что эти авианосцы были отведены на 500 километров от целей, по которым они должны были работать, свидетельствует, что эти авианесущие группы не являются уже той угрозой, которую представляли. Они олицетворяют ту проверяемую, но не доказанную мощь, о которой заявляет сегодня 47-й президент США Дональд Трамп», — заявил он.

Эти два авианосца сегодня олицетворяют гнилость мощи Соединенных Штатов. Так что в сложившейся ситуации не все так бравурно, как заявляет Дональд Трамп на весь мир. А мы реально понимаем, что очень много уязвимых мест, в том числе и в Военно-морских силах США

Андрей Кошкин

полковник в отставке

Ранее стало известно, что Военно-морские силы КСИР ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». Иранские военные также заявили, что действия и передвижение «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются и, как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот нанесет сокрушительный удар.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
