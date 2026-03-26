ЦАМТО

ВС Бельгии планируют приобрести дополнительные самоходные гаубицы и РСЗО

Опытный образец 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR Mk 2 на колесном шасси 6х6
Источник изображения: KNDS

ЦАМТО, 25 марта. На Европейской оборонной выставки BEDEX, проходившей в Брюсселе с 12 по 14 марта, стали известны некоторые подробности планов ВС Бельгии по усилению артиллерии сухопутных войск и формированию второго артдивизиона.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя СВ Бельгии, для оснащения артиллерийского дивизиона уже были приобретены 28 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR Mk.2 NG (New Generation) на шасси с колесной формулой 6х6. Поставка, реализуемая в рамках франко-бельгийской программы Capacite Motorisee (CaMo), будет выполнена в 2028 году. Имеющиеся планы включают закупку дополнительных самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотных систем. При этом второй артиллерийский дивизион не обязательно будет оснащен теми же установками.

Одновременно в рамках программы CaMo ВС Бельгии закупили 24 ед. 120-мм самоходных миномета MEPAC (Mortier Embarque Pour l'Appui au Contact) на базе бронемашины "Гриффон".

По информации источника Jane's, батареи CAESAR также будут оснащены барражирующими боеприпасами, а батареи MEPAC – FPV-БЛА.

Франция в рамках программы CaMo также планирует закупить реактивные системы залпового огня, привлекая к покупке Бельгию. Новые РСЗО заменят системы, состоящие на вооружении ВС Франции, и позволят восстановить реактивную артиллерию в составе ВС Бельгии.

ВС Франции намерены закупить системы национального производства. В качестве кандидатов рассматриваются консорциумы MBDA/Safran с проектом РСЗО Thundart и Thales/ArianeGroup с новой системой FLP-T 150, а также компания Turgis & Gaillard, предлагающая свою РСЗО Fourdre.

На текущий момент для унификации парка вооружений с ВС Франции в рамках программы CaMo для ВС Бельгии были закуплены 60 бронемашин EBRC "Ягуар" и 474 ББМ VBMR "Гриффон", 24 ед. 120-мм самоходных миномета MEPAC, 123 легких многоцелевых бронемашины VBMR-L "Сервал" и 28 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR Mk.2.

В феврале 2025 года, вскоре после вступления в должность министра обороны Бельгии, Тео Франкен заявил о необходимости покупки РСЗО HIMARS. Тем не менее, возможна покупка и у других производителей. Если ВС Бельгии откажутся от совместной с Францией покупки, в качестве альтернативы могут быть рассмотрены РСЗО PULS израильской компании Elbit Systems, разработанный совместно с KNDS Deutschland ее европейский вариант EuroPULS, GMARS консорциума Rheinmetall-Lockheed Martin или K239 Chunmoo южнокорейской Hanwha Aerospace.

