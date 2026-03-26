ВВС Нигерии оценивают покупку самолетов ВТА C-295

Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 25 марта. ВВС Нигерии рассматривают возможность приобретения самолетов ВТА C-295 компании Airbus Defence and Space для поддержки операций по борьбе с террористическими группировками.

По информации Jane's Defence Weekly, о своих намерениях командование сообщило 23 марта, заявив, что начальник штаба ВВС маршал авиации Сандей Кельвин Анеке с 14 по 18 марта посетил Испанию для ознакомления с самолетом и его возможностями.

Делегация получила информацию о применении самолета, его эффективности при транспортировке войск, медицинской эвакуации и гуманитарных миссиях, аспектах обслуживания и т.д., посетив 35-е авиакрыло ВКС Испании на авиабазе Гетафе. Ключевым моментом визита стало обсуждение в штаб-квартире Airbus DS в Мадриде потенциального приобретения C-295 для повышения оперативной мобильности в поддержку операций по борьбе с террористическими группировками.

Помимо C-295, в рамках изучения новых технологий делегация ВВС Нигерии также получила от компании подробную информацию о беспилотном летательном аппарате SIRTAP и самолете A-400M.

Как отмечает Janes World Air Forces, ВВС Нигерии испытывают проблемы из-за недостаточного финансирования и отсутствия современной техники. Ситуация постепенно улучшается с появлением новых типов самолетов.

Что касается возможностей переброски войск, то в 2010-х годах ВВС Нигерии сняли с вооружения самолеты G-222. Предположительно, покупка C-295 рассматривается в качестве варианта их замены.

В настоящее время ВВС Нигерии также эксплуатируют устаревшие самолеты C-130H и C-130H-30 "Геркулес", полученные в 1975 и 1983 годах, соответственно. В период с 2014 по 2016 гг. ВВС Нигерии уже инициировали программу их замены на 5-10 средних транспортных самолетов. При этом рассматривались модели C-130J, A-400M и Y-9.

