Испанская и южнокорейская компании вступят в кооперацию для поставок САУ

Источник изображения: topwar.ru

Испанская и южнокорейская оборонные компании объединились, чтобы совместно выполнить контракт с Вооруженными силами Испании на производство и поставку гусеничных самоходных артиллерийских установок (САУ) стоимостью 4,55 млрд евро (5,3 млрд долларов США).

Испанский концерн в сфере разработки информационных технологий, автоматизированного тестового оборудования и электроники военного назначения Indra Sistemas подписал соглашение о намерениях с аэрокосмической промышленной компания из Южной Кореи Hanwha Aerospace. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте испанской оборонной корпорации.

В рамках контракта предусмотрено производство 280 гусеничных артустановок на базе 155-мм самоходной гаубицы K9 корейской компании, 120 машин для подвоза боеприпасов, а также ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабных машин.

Самоходная артиллерийская установка K9 Thunder производства компании Hanwha пользуется большим спросом в Европе, что помогло Южной Корее стать вторым по величине поставщиком оружия для европейских членов НАТО после США. В последние годы среди европейских покупателей K9 были Норвегия, Румыния и Польша. Одно из преимуществ Hanwha заключается в том, что южнокорейская компания, как правило, готова сотрудничать с местными оборонными предприятиями, чтобы заключать выгодные сделки.

Председатель совета директоров Indra Анхель Эскрибано так прокомментировал заключение соглашения с Hanwha Aerospace:

Альянс двух крупнейших мировых оборонных компаний, Indra и Hanwha, позволяет нам предложить Вооруженным силам Испании реальный суверенитет и автономность на протяжении всего жизненного цикла нового семейства наземных платформ, которых до сих пор не существовало.

По словам Эскрибано, сделка имеет «огромное стратегическое значение» для Испании из-за высокого уровня передачи сопутствующих технологий, благодаря чему Испания становится одной из немногих европейских стран, способных разрабатывать и производить гусеничные наземные платформы.

Для локализации части производства в Испании предусмотрены инвестиции в объеме 130 миллионов евро для оснащения завода Indra в Хихоне новыми производственными мощностями и передовым оборудованием, а также для строительства нового предприятия. Компания Indra будет проектировать и производить корпуса для машин семейства K9 в Испании, а также поставлять системы управления боевыми действиями и средства связи.

Помимо закупки гусеничных гаубиц, Испания также выделила 2,9 млрд евро на закупку в Южной Корее колесных самоходных артиллерийских установок в рамках плана по модернизации и наращиванию оборонного потенциала.

Стратегически это сотрудничество Испании и Южной Кореи означает дальнейшую переориентацию европейских членов НАТО на закупку военной техники в азиатской стране. Соответственно, без заказов остаются компании Старого света. Кроме того, не все ладно выходит и с планами президента США Дональда Трампа, прилагающего большие усилия, чтобы на поставках вооружений в Европу зарабатывали американские корпорации и Пентагон.

Американские оборонные компании теряют позиции и на Ближнем Востоке, где на поставках ранее зарабатывали десятки, а то и сотни миллиардов долларов. В ходе войны с Ираном армия США столкнулась с дефицитом ЗРК, а главное, ракет-перехватчиков к ним. В результате монархии Персидского залива массово переходят на южнокорейские комплексы ПВО/ПРО.

В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны KM-SAM (Cheongung-II), производимых в Республике Корея. Южнокорейские ЗУР в четыре раза дешевле американских противоракет PAC-3 к ЗРК Patriot. При этом эти комплексы показали высокую эффективность по сравнению с американскими и израильскими системами во время ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам.

В случае с объединением усилий испанской и южнокорейской компаний фактически речь идет о создании СП, причем технологии производства САУ будет предоставлять Hanwha Aerospace. Американцы на такое никогда не идут. Наоборот, компании из США подсаживают своих клиентов из других стран на дальнейшие оплаты вообще за всё — начиная с консультаций, обновления ПО и заканчивая предоставлением мануалов и даже запчастей.

На подобного рода сотрудничество идут и российские оборонные компании при экспорте вооружений. Самый яркий пример — это Индия, которая вообще локализует у себя полный цикл производства некоторых изделий военной техники, вооружений и боеприпасов, разработанных в РФ, под своими брендами. Это очень серьезное конкурентное преимущество перед США, хотя приходится делиться секретными разработками и вроде как меньше зарабатывать. На деле — сохраняются взаимовыгодные отношения с крупным покупателем в долгосрочной перспективе.

Да что далеко ходить. Южнокорейский зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Чхонгун» (Cheongung) разработан Агентством оборонного развития (ADD) Корейской Республики при технической поддержке со стороны российских «Алмаз-Антей» и «Факел». Комплекс основан на технологии ракеты 9М96, используемой в ЗРК С-350 и С-400. Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея на фоне обострения на Ближнем Востоке тайно направила в ОАЭ дополнительные ракеты для комплексов «Чхонгун-2».