В подразделения ГрВ "Центр" продолжают поступать машины высокой проходимости переднего края "Улан-2"

ЦАМТО, 25 марта. Подразделения группировки войск "Центр", действующие в зоне проведения СВО, продолжают получать новые машины высокой проходимости переднего края "Улан-2".

Тактический вездеход "Улан-2" является машиной высокой проходимости следующего поколения. Если "Улан" был сконструирован на базе отечественного внедорожника "Нива", то "Улан-2" создан уже на базе полноприводного мини-грузовика ГАЗ "Соболь". Среди всей линейки двигателей для этой модели выбрали самый простой и надежный вариант. На автомобили после доставки в зону СВО устанавливаются средства радиоэлектронной борьбы, а также дополнительная защита от FPV-дронов противника и осколков.

"С самого начала обваривается каркас из профиля, дальше устанавливаются сетки на окна, передние жалюзи, задние жалюзи. Устанавливается резина, цепи у водителя и пассажира. Устанавливается система РЭБ, а резинотканевые изделия нужны для того, чтобы задержать осколки. Сетка нужна, чтобы дрон не долетел до самой машины. Данную доработку мы делаем для того, чтобы в войска поступали адаптированные машины к современной войне", – рассказал механик Василий Гуляев.

"Улан-2" имеет трехместную кабину и грузовую платформу, на которую можно установить носилки. Вместо дверей кабина оборудована тканевыми элементами, но при этом оснащена полноценным лобовым стеклом и стеклоочистителями из прозрачного пластика. Панель приборов оснащена разъемами для подключения различного оборудования, включая средства радиоэлектронной борьбы. Там же находится переключатель режима светомаскировки, который моментально отключает все освещение. Внутри салона предусмотрены крепления для оружия и установлен мощный радиатор отопления.

Мобильность "Улан-2" обеспечивается двигателем мощностью 120 л.с. Автомобиль полноприводный и оснащен блокируемыми дифференциалами, которые улучшают его проходимость.

В ходе тренировок с использованием новой техники военнослужащие отрабатывают различные ситуации и упражнения, в том числе передвижение внутри кузова, спешивание с внедорожника, а также отражение атак БЛА.

Военные водители багги осваивают навыки управления внедорожником в различных ситуациях, а также знакомятся с его конструкцией. Данные тренировки позволяют обеспечить живучесть новой техники и личного состава в ходе выполнения боевых задач на передовой.

Простая и надежная конструкция, высокая проходимость, вместительность и грузоподъемность, наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью, являются основными критериями использования вездеходов "Улан" и "Улан-2" военнослужащими в зоне проведения СВО, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.