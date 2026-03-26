Новейший российский БПЛА «Князь Владимир Святославович» испытали в зоне СВО

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российский барражирующий боеприпас «Князь Владимир Святославович» с дальностью полета более 50 км успешно прошел боевую апробацию в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 25 марта сообщил генеральный конструктор инженерной команды, разработавшей беспилотник.

«Речь идет о принципиально новом нашем изделии — «Князь Владимир Святославич». Оно уже прошло боевую апробацию и применяется в ряде подразделений — пока в ограниченных объемах, прежде всего для обкатки новых решений», — сообщил он «РИА Новости».

При этом работа над системой продолжается: добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение при потере радиосигнала. Как ожидается, в ближайшее время будет заключен контракт с Минобороны РФ, после чего начнутся полноценные крупные поставки.

В «Народном фронте» 26 февраля сообщили, что в зоне спецоперации начались испытания нового разведывательного беспилотника «Сибирячок-5», который представили российские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба». Отмечалось, что дрон на 95% состоит из отечественных комплектующих, включая собственные платы и моторы.

