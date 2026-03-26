В зону СВО поставили более 18 тысяч российских «Гортензий»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

ТАСС: В зону СВО поставили более 18 тысяч российских FPV-дронов «Гортензия»

В зону специальной военной операции с 2022 года поставили более 18 тысяч российских многофункциональных FPV-дронов «Гортензия». Об этом ТАСС рассказали в компании-производителе.

«Сборка аппаратов осуществляется полностью в России. Это доступный по бюджету дрон массового производства, который ежедневно применяется в зоне спецоперации и показывает высокую эффективность», — сказал разработчик.

По его словам, компания-производитель готова кратно масштабировать производство линейки дронов.

В октябре газета «Красная звезда» сообщала, что Вооруженные силы России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия».

В апреле конструкторское бюро «Гортензия» сообщило, что в зоне СВО применяются десятки оптоволоконных FPV-дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10».

