Загадочные «квадраты» на ударивших по Ирану B-2 вызвали недоумение

На ударивших по Ирану бомбардировщиках B-2 появились загадочные квадраты

На носке крыла двух ударивших по Ирану в рамках операции Epic Fury (Эпическая ярость) американских стратегических бомбардировщиков B-2 можно заметить загадочные «квадраты», появление которых вызывает недоумение. Об этом пишет обозреватель портала TWZ Тайлер Роговей.

Автор, проанализировав снимки Центрального командования Вооруженных сил США, отмечает, что B-2 «наносят сокрушительные удары, о чем свидетельствует изображение, по крайней мере, на одной из створок шасси». «Помимо опознавательных знаков, некоторые новые элементы, появившиеся вдоль огромных передних кромок крыльев самолета, мягко говоря, вызывают недоумение», — говорится в публикации.

Внимание обозревателя на фотографиях двух B-2, готовящихся к взлету с аэродрома Уайтман для выполнения очередной миссии по нанесению ударов с воздуха по Ирану 17 марта, привлекли «белые прямоугольники с черными рамками, приклеенные к передним кромкам крыльев бомбардировщика B-2». «Прямоугольники зеркально отражают друг друга вблизи верхней и нижней передних кромок и, по всей видимости, закреплены с помощью авиационного скотча, чтобы максимально снизить радиолокационную заметность самолета», — пишет автор.

Роговей напоминает, что подобные решения использовались ранее при испытаниях B-2, и допускает, что ВВС США могли скотчем скрыть новые датчики, которые получил самолет.

«Как и со многими вещами, связанными с [B-2] Spirit, мы просто не знаем, что перед нами», — заключает автор, считая данный самолет «американской иконой» и «национальным достоянием».

В августе прошлого года полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что пролетом бомбардировщика B-2 и четырех истребителей F-22 над головой президента России Владимира Путина во время саммита лидеров РФ и США на Аляске Вашингтон отдал честь и показал воздушную мощь.