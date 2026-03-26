«Более дешёвый Javelin»: в США испытали новую противотанковую ракету

Американская компания Aeon провела испытания своего нового ПТРК Zeus. Комплекс позиционируется как более дешевая альтернатива 1FGM-148 Javelin. По словам разработчиков, ПТРК Zeus может обеспечить экономию средств более чем на 90% по сравнению с разработками Lockheed/Raytheon Javelin.

Стоимость ракеты составляет около 50 тысяч долларов, дальность стрельбы 4-5 км, а вес — 9 кг. По словам разработчиков, благодаря способности ракеты автоматически находить цель, военные смогут сократить время на поражение и быстрее реагировать на новые угрозы. Кроме того, модульная конструкция Zeus позволяет заменять полезную нагрузку без использования инструментов, что позволяет операторам возможность быстро перенастраивать систему в зависимости от потребностей миссии.

Zeus также способен работать в сети. Устройство поддерживает Android Team Awareness Kit для управления и контроля и может запускаться с различных платформ, включая наземные транспортные средства, дроны и другие автономные системы. Система Zeus разработана с учетом требований «современных и будущих полей сражений благодаря программно-определяемой архитектуре и возможностям автоматического распознавания целей». Компания Aeon не раскрывает дополнительных подробностей о своей разработке, включая предположительные сроки запуска серийного производства и потенциальных пользователей системы.