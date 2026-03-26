В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга

Американские военные получили технологию, которая меняет подход к самой распространенной травме современных конфликтов. Фирма Neurable довела до тестирования платформу Ops-Core AMP Neuro – наушники для защиты слуха со встроенным электроэнцефалографом. Датчики фиксируют активность мозга до, во время и после воздействия ударной волны.

До сих пор диагностика легких черепно-мозговых травм была делом отсроченным. Золотое окно – от 10 до 60 минут после взрыва – оставалось закрытым для объективного анализа. Теперь оно раскрыто.

Испытания показали: после взрыва у испытуемых растет тета- и дельта-активность мозга при снижении альфа-ритма – паттерн, характерный для контузии. В одном из эпизодов изменения зафиксировали через десять минут, одновременно с жалобами на головокружение и расфокусировку.

Разработчики прямо заявляют: технология превращает субъективные самоотчеты в объективный физиологический мониторинг. Командир сможет видеть, кто из бойцов после близкого разрыва получил микротравму мозга.

Интеграция нейросенсоров в штатное средство защиты не требует от солдата никаких дополнительных действий. Алгоритмы сами решают, когда бить тревогу.

