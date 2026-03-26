Стоимость американской операции против Ирана превысила 30 млрд. долларов

ЦАМТО, 25 марта. Стоимость операции США против Ирана превысила 30 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Iran War Cost Tracker.

Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов.

Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 млрд. долл., а в дальнейшем расходы составят один млрд. долл. в день.