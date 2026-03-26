Военное обозрение

В ЕС назвали причину снижения эффективности ЗРК Patriot на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Эффективность прикрывающих Украину американских систем ПВО Patriot значительно снизилась. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

В Евросоюзе признали низкую эффективность ЗРК Patriot против российских ракет, особенно баллистических. По словам Кубилюса, если в прошлом году американские системы ПВО перехватывали примерно 40% целей, то в этом значительно меньше. Причина в том, что российские специалисты модернизировали ракеты, научив их обходить зенитные комплексы.

В самом начале прошлого года эффективность систем Patriot была около 40 процентов, но россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты. Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась.

Этим якобы и объясняется высокий расход зенитных ракет у украинцев, им теперь приходится тратить на одну российскую две-три своих, пытаясь ее перехватить. Причем желательно, чтобы перехват вели несколько пусковых установок, действуя в координации.

О проблемах систем Patriot ранее заявляли и эксперты, в том числе украинские. Да и война на Ближнем Востоке показала, что считавшиеся стандартом по перехвату баллистических ракет комплексы Patriot до этих самых стандартов не дотягивают. Применяющие для перехвата иранских ракет данные комплексы страны Персидского залива тоже вынуждены тратить по две-три ракеты-перехватчика на одну иранскую.

