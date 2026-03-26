Немецкий Volkswagen будет производить израильские системы ПРО

Немецкий концерн Volkswagen решил перепрофилировать часть своего производства, переключившись с автомобилей на противоракетные системы. Как утверждает Financial Times, концерн намерен выпускать элементы израильской системы «Железный купол».

Немецкий концерн уже ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о совместном производстве компонентов для систем ПРО Израиля, в частности для «Железного купола». По задумке руководства концерна, для этого будет переоборудован завод в городе Оснабрюк, ранее выпускавший премиальные кроссоверы, но остановивший производство из-за энергокризиса и спада продаж.

Как планируется, на заводе начнут производить компоненты для систем ПРО «Железный купол», включая большегрузные автомобили для перевозки систем. Кроме того, в планах сборка самих пусковых установок и электрогенераторов для них. А вот сами ракеты немцы производить не будут. Запуск производства планируется в течение 12-18 месяцев.

Немецкое правительство поддерживает эту инициативу, поскольку переход от сборки автомобилей премиум-класса к системам ПРО позволит сохранить рабочие места. На предприятии трудилось 2300 человек.