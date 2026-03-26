Войти
Военное обозрение

Немецкий Volkswagen будет производить израильские системы ПРО

108
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Volkswagen решил перепрофилировать часть своего производства, переключившись с автомобилей на противоракетные системы. Как утверждает Financial Times, концерн намерен выпускать элементы израильской системы «Железный купол».

Немецкий концерн уже ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о совместном производстве компонентов для систем ПРО Израиля, в частности для «Железного купола». По задумке руководства концерна, для этого будет переоборудован завод в городе Оснабрюк, ранее выпускавший премиальные кроссоверы, но остановивший производство из-за энергокризиса и спада продаж.

Как планируется, на заводе начнут производить компоненты для систем ПРО «Железный купол», включая большегрузные автомобили для перевозки систем. Кроме того, в планах сборка самих пусковых установок и электрогенераторов для них. А вот сами ракеты немцы производить не будут. Запуск производства планируется в течение 12-18 месяцев.

Немецкое правительство поддерживает эту инициативу, поскольку переход от сборки автомобилей премиум-класса к системам ПРО позволит сохранить рабочие места. На предприятии трудилось 2300 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
Volkswagen
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 01:57
  • 1
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 00:22
  • 808
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 26.03 00:08
  • 15126
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия
  • 25.03 21:21
  • 0
Комментарий к "Смогут ли иранцы "завалить" "Стратосферные крепости" – 256-тонные B-52"
  • 25.03 19:58
  • 0
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 25.03 17:47
  • 0
Ключевой фактор поддержания региональной стабильности
  • 25.03 17:45
  • 1
НИУ ВШЭ: бума промышленной робототехники в России ожидать пока не стоит
  • 25.03 17:24
  • 1
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"