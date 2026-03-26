Китайские специалисты пристально наблюдают за примерами применения ракетного вооружения береговыми войсками ВМФ РФ, а именно противокорабельной ракеты (ПКР) П-800 «Оникс» (в экспортном варианте «Яхонт», по классификации НАТО - SS-N-26). Оружие разработано ОКБ-52 В.Н.Челомея (в настоящее вреям НПО «Машиностроение») в 1983 году для замены П-270 «Москит» и П-700 «Гранит».

ПКР П-800 «Оникс» принята на вооружение в 2002 году, имеет дальность стрельбы от 120 до 300 км (модифицированный вариант П-800М до 800 км). Твердотопливный ракетный двигатель обеспечивает максимальную скорость до 2,5 Маха. На начальной фазе полета применяется инерциальное и спутниковое наведение, а на конечном этапе включается активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН). Рассматриваемая ракета способна обходить зону ПВО.

В рамках специальной военной операции (СВО) применяется для уничтожения наземных целей, а именно - военных ангаров, складов горючего. В зарубежных СМИ за время проведения СВО получила название «универсальный убийца».

По оценкам китайских специалистов за период с начала СВО по июль 2022 года было совершено примерно 9 пусков, которые осуществлялись с берегового ракетного комплекса К-300П «Бастион», расположенного в Крыму. Во всех случаях ракеты поразили заранее обозначенные цели.

Первые применения П-800 «Оникс» состоялись 19 и 23 марта 2022 года, в результате чего были уничтожены украинские военные объекты.

Два пуска ПКР «Оникс» были выполнены 05.04.2022 г. с целью уничтожить склада топлива ВС Украины. Украинским силам ПВО не удалось обнаружить и уничтожить ракеты, и в итоге украинский склад горючего был поражен, что придало импульс для дальнейшего продвижения войск РФ и позволило уничтожить еще 5 складов топлива.

По оценкам китайских специалистов, самый эффективный пуск «Оникса» имел место 1 мая 2022 года в район Одессы, в ходе чего были уничтожены военный ангар, в котором хранились поставленное западными странами вооружение (десятки бронемашин, более сотни БПЛА, значительное количество ПТУР и ПЗРК, а также артиллерийские снаряды различного калибра). Общая стоимость уничтоженного импортного военного имущества превысила 400 млн. долл. США. Кроме того, поражение получили несколько вертолетов и разрушена взлетно-посадочная полоса.

ТТХ ПКР П-800 «Оникс»

Китайские специалисты назвали этот удар массированной смертоносной серией, благодаря чему оказалось возможным уничтожить важный склад боеприпасов, а также серьезно ослабить возможность развития контратаки ВСУ и подорвать доверие стран, предоставляющих Украине военную технику и боеприпасы на безвозмездной основе.

По мнению китайских специалистов, наиболее примечательными стали 4 пуска ракет «Оникс» 21 июня 2022 года. Ракетами П-800 «Оникс» было уничтожено несколько ценных объектов ВСУ, а именно: склады боеприпасов, позиции ПВО, средства связи, пункты радиолокационного наблюдения, пункты сосредоточения войск, линии тылового снабжения и другие.

Особое внимание китайские аналитики уделили уничтожению таких стратегических объектов, как передовой пункт управления ВСУ и замаскированный склад ВВТ, которые располагали современными средствами защиты от ракетного нападения.

Украинские военные, в том числе генералы, были ликвидированы на месте во время боевого совещания на высшем уровне.

В рамках рассматриваемого ракетного залпа с применением ракеты П-800 «Оникс» был нанесен удар по авиационной базе ВВС ВСУ в Одесской области, по результатам которого был уничтожен центр боевого управления БПЛА и несколько дежурных разведывательно-ударных дронов. Последствия данного ракетного удара стали самыми значительными для ВСУ с момента начала СВО. Китайские аналитики полагают, что одна из четырех ракет «Оникс» поразила большой конференц-зал, где на момент пуска ракеты проходило боевое совещание с участием около 50 чел., включая ответственных лиц ГШ ВСУ, а именно офицеров звена управления Южного боевого командования и иностранных инструкторов. Таким образом, китайские специалисты отметили высокую летальность и разрушительную силу ракеты «Оникс».

Некоторые китайские специалисты считают, что эффективность применения ракет П-800 в ходе СВО крайне мала, а их стоимость необоснованно высока. Часть китайских аналитиков приходит к мнению, что российская военная промышленность не в состоянии производить достаточное количество ракет в связи с действующими санкциями Запада, поэтому военнослужащие РФ используют ракеты, которые либо выведены из эксплуатации, либо не подходят для атак наземных целей.

Некоторые китайские специалисты задаются вопросом, почему для нанесения ударов используется береговой ракетный комплекс, а не ВКС. Однако, они отмечают высокую эффективность действия средств украинской ПВО, что позволяет прийти к выводу о нежелании российского командования рисковать личным составом ВКС.

В целом, большая часть китайских аналитиков приходит к выводу, что применение ракет П-800 в ходе СВО полностью оправдывает себя. Они отмечают, что по таким параметрам, как огневое могущество и скорость преодоления ПВО противника ракета «Оникс» значительно превосходит американскую КР «Томагавк».

По данным китайских источников, Индия заинтересована в приобретении ракет П-800М, поскольку стоящая на вооружении индийской армии ракета «БРАМОС» имеет менее совершенные характеристики.

По материалам китайских специализированных военных изданий