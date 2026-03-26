Ракета П-800 «ОНИКС» в СВО: китайская оценка

102
0
0
Ракета П-800 «ОНИКС» в СВО: китайская оценка
Ракета П-800 «ОНИКС» в СВО: китайская оценка.
Китайские специалисты пристально наблюдают за примерами применения ракетного вооружения береговыми войсками ВМФ РФ, а именно противокорабельной ракеты (ПКР) П-800 «Оникс» (в экспортном варианте «Яхонт», по классификации НАТО - SS-N-26). Оружие  разработано ОКБ-52 В.Н.Челомея (в настоящее вреям НПО «Машиностроение») в 1983 году для замены П-270 «Москит» и П-700 «Гранит».

ПКР П-800 «Оникс» принята на вооружение в 2002 году, имеет дальность стрельбы от 120 до 300 км (модифицированный вариант П-800М до 800 км). Твердотопливный ракетный двигатель обеспечивает максимальную скорость до 2,5 Маха. На начальной фазе полета применяется инерциальное и спутниковое наведение, а на конечном этапе включается активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН). Рассматриваемая ракета способна обходить зону ПВО.

В рамках специальной военной операции (СВО) применяется для уничтожения наземных целей, а именно - военных ангаров, складов горючего. В зарубежных СМИ за время проведения СВО получила название «универсальный убийца».

Пуск ПКР П-800 «Оникс» с БРК «Бастион»

По оценкам китайских специалистов за период с начала СВО по июль 2022 года было совершено примерно 9 пусков, которые осуществлялись с берегового ракетного комплекса К-300П «Бастион», расположенного в Крыму. Во всех случаях ракеты поразили заранее обозначенные цели.

Первые применения П-800 «Оникс» состоялись 19 и 23 марта 2022 года, в результате чего были уничтожены украинские военные объекты.

Два пуска ПКР «Оникс» были выполнены 05.04.2022 г. с целью уничтожить склада топлива ВС Украины. Украинским силам ПВО не удалось обнаружить и уничтожить ракеты, и в итоге украинский склад горючего был поражен, что придало импульс для дальнейшего продвижения войск РФ и позволило уничтожить еще 5 складов топлива.

По оценкам китайских специалистов, самый эффективный пуск «Оникса» имел место 1 мая 2022 года в район Одессы, в ходе чего были уничтожены военный ангар, в котором хранились поставленное западными странами вооружение (десятки бронемашин, более сотни БПЛА, значительное количество ПТУР и ПЗРК, а также артиллерийские снаряды различного калибра). Общая стоимость уничтоженного импортного военного имущества превысила 400 млн. долл. США. Кроме того, поражение получили несколько вертолетов и разрушена взлетно-посадочная полоса.

ТТХ ПКР П-800 «Оникс»

Китайские специалисты назвали этот удар массированной смертоносной серией, благодаря чему оказалось возможным уничтожить важный склад боеприпасов, а также серьезно ослабить возможность развития контратаки ВСУ и подорвать доверие стран, предоставляющих Украине военную технику и боеприпасы на безвозмездной основе.

По мнению китайских специалистов, наиболее примечательными стали 4 пуска ракет «Оникс» 21 июня 2022 года. Ракетами П-800 «Оникс» было уничтожено несколько ценных объектов ВСУ, а именно: склады боеприпасов, позиции ПВО, средства связи, пункты радиолокационного наблюдения, пункты сосредоточения войск, линии тылового снабжения и другие.

Особое внимание китайские аналитики уделили уничтожению таких стратегических объектов, как передовой пункт управления ВСУ и замаскированный склад ВВТ, которые располагали современными средствами защиты от ракетного нападения.

Украинские военные, в том числе генералы, были ликвидированы на месте во время боевого совещания на высшем уровне.

В рамках рассматриваемого ракетного залпа с применением ракеты П-800 «Оникс» был нанесен удар по авиационной базе ВВС ВСУ в Одесской области, по результатам которого был уничтожен центр боевого управления БПЛА и несколько дежурных разведывательно-ударных дронов. Последствия данного ракетного удара стали самыми значительными для ВСУ с момента начала СВО. Китайские аналитики полагают, что одна из четырех ракет «Оникс» поразила большой конференц-зал, где на момент пуска ракеты проходило боевое совещание с участием около 50 чел., включая ответственных лиц ГШ ВСУ, а именно офицеров звена управления Южного боевого командования и иностранных инструкторов. Таким образом, китайские специалисты отметили высокую летальность и разрушительную силу ракеты «Оникс».

Некоторые китайские специалисты считают, что эффективность применения ракет П-800 в ходе СВО крайне мала, а их стоимость необоснованно высока. Часть китайских аналитиков приходит к мнению, что российская военная промышленность не в состоянии производить достаточное количество ракет в связи с действующими санкциями Запада, поэтому военнослужащие РФ используют ракеты, которые либо выведены из эксплуатации, либо не подходят для атак наземных целей.

ПКР П-800 «Оникс»

Некоторые китайские специалисты задаются вопросом, почему для нанесения ударов используется береговой ракетный комплекс, а не ВКС. Однако, они отмечают высокую эффективность действия средств украинской ПВО, что позволяет прийти к выводу о нежелании российского командования рисковать личным составом ВКС.

В целом, большая часть китайских аналитиков приходит к выводу, что применение ракет П-800 в ходе СВО полностью оправдывает себя. Они отмечают, что по таким параметрам, как огневое могущество и скорость преодоления ПВО противника ракета «Оникс» значительно превосходит американскую КР «Томагавк».

По данным китайских источников, Индия заинтересована в приобретении ракет П-800М, поскольку стоящая на вооружении индийской армии ракета «БРАМОС» имеет менее совершенные характеристики.

По материалам китайских специализированных военных изданий

