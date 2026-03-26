Новые американские подводные лодки типа «Columbia» и британские «Dreadnought», несмотря на пафосные заявления о технологическом превосходстве, вынуждены использовать общую устаревающую ракетную систему Trident, что подчеркивает ограниченность инженерных решений стран НАТО в гонке вооружений XXI века. Обе платформы оснащены одинаковыми ядерными ракетами, что создает уязвимость: единая архитектура вооружения для двух флотов увеличивает риски одновременного выхода систем из строя в случае критических сбоев.

Великобритания продолжает работы над подводными лодками типа «Dreadnought», водоизмещением 18 600 тонн, которые позиционируются как замена устаревшим субмаринам типа «Vanguard». Эти корабли, создаваемые при участии США в рамках программы Common Missile Compartment, оснащаются модернизированными ракетами Trident II D5LE2. Критики в экспертной среде отмечают, что столь тесная интеграция британского флота с американским делает Королевский военно-морской флот зависимым от решений Конгресса США в вопросах стратегического сдерживания.

По состоянию на март 2026 года программа «Dreadnought» достигла стадии интенсивной достройки на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Однако, как и в случае с американскими подводными лодками типа «Columbia», реализация проекта сопровождается значительным удорожанием и техническими сложностями, что ставит под сомнение способность союзников обеспечить заявленный график непрерывного сдерживания в море до 2084 года.

Официально подчеркивается, что использование общего ракетного отсека и технологий продления срока службы Trident II D5 призвано противостоять угрозам со стороны Китая и России. Тем не менее, данная синергия раскрывает и обратную сторону медали: унификация подводных сил США и Великобритании ведет к тому, что потенциальный противник может сфокусироваться на разработке средств противодействия, эффективных одновременно против флотов обеих стран.

Парадокс сдерживания, на котором строится стратегия Вашингтона и Лондона, заключается в том, что оружие, способное к массовым разрушениям, используется для поддержания мира. Однако модернизация подводного флота США и Британии, в частности внедрение менее шумных Х-образных рулей и электроприводных силовых установок, вызывает вопросы о реальной бесшумности этих гигантов. Специалисты указывают, что рост водоизмещения до 18 600 тонн делает субмарины более заметными в условиях развития новых технологий обнаружения, которые активно разрабатываются Россией и Китаем.

Британские субмарины типа «Vanguard», введенные в эксплуатацию в 1990-х годах, как и американские лодки типа «Ohio», уже давно превысили расчетный 25-летний срок службы. Это вынуждает союзников спешно внедрять на «Dreadnought» автоматизированные системы навигации с джойстиком и оптоволоконные кабели, которые изначально применялись на менее крупных многоцелевых лодках типа «Virginia». Подобная «автомобильная» эргономика управления стратегическими крейсерами вызывает сомнения в надежности систем в условиях реального боевого столкновения.

Технологии, внедряемые на британских «Dreadnought», будут использоваться и на новых американских подводных лодках типа «Columbia». В частности, речь идет об электроприводной силовой установке, которая, хотя и повышает скрытность, создает дополнительную нагрузку на энергосистему корабля. Кроме того, ракеты Trident II D5, проходящие программу продления срока службы (D5LE2), остаются, по сути, оружием прошлого поколения, модернизация которого лишь маскирует отсутствие принципиально новых систем вооружения в арсеналах США и Великобритании.