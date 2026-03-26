Вестник Мордовии

Впервые по Тель-Авиву ударила новая ракета с множеством блоков по 100 кг

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Очередная новинка от иранских военных - в ударе по Тель-Авиву впервые была применена ракета с боеголовкой, разделившейся на несколько тяжелых блоков. Как сообщает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, масса каждого из них составляет рекордные 100 килограмм.

Ранее по Израилю били боевыми частями, снаряженными суббоеприпасами весом не более двадцати килограмм.

Случившееся - плохая новость для израильтян, американцев и их союзников. Мало того, что боеголовка сумела легко обойти считавшиеся самыми передовыми противоракетные системы, так еще попадание таких средств поражения имеет очень серьезные последствия на земле. Никто не знал, что Иран обладает таким разрушительным оружием.

Лямин считает, что была задействована модификация "сверхтяжелой" 25-тонной баллистической ракеты, имеющей среднюю дальность, - Sejil. Она твердотопливная и двухступенчатая. Максимальная дальность полета составляет 2500 километров.

