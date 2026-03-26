Опасные роботы: зенитчиков научат борьбе с наземными дронами

Тактика огневого прикрытия пересматривается с учетом появления новой техники

В войсках начали отрабатывать навыки борьбы с наземными дронами. Специальный учебный курс проходят стрелки-зенитчики. На вооружении их подразделений есть крупнокалиберные пулеметы, которые позволяют эффективно уничтожать не только воздушные цели, но и наземную технику противника. Эксперты считают, что по мере распространения наземной беспилотной техники у противника навыки борьбы с ней становятся всё более актуальными.

В войсках начали отрабатывать навыки борьбы с наземными дронами. Специальный учебный курс проходят стрелки-зенитчики. На вооружении их подразделений есть крупнокалиберные пулеметы, которые позволяют эффективно уничтожать не только воздушные цели, но и наземную технику противника. Эксперты считают, что по мере распространения наземной беспилотной техники у противника навыки борьбы с ней становятся всё более актуальными.

На основе опыта спецоперации

Специальный курс включает в себя теоретические и практические занятия. На первых военнослужащие изучают устройство, особенности применения наземных робототехнических комплексов (НРТК), системы их управления и способы противодействия. Чтобы уверенно поражать цель, военнослужащие должны знать технику противника, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

На практических занятиях упор делается на огневую подготовку. Стрелки-зенитчики учатся поражать беспилотники на колесном и гусеничном ходу из крупнокалиберных пулеметов «Утес», «Корд» и ДШК, пояснили собеседники издания.

Занятия проводятся на специально подготовленных полигонах, которые позволяют имитировать реальные боевые ситуации. Все упражнения разработаны на основе опыта, полученного в ходе военной специальной операции, уточнили они.

Полученные навыки борьбы с НРТК повышают готовность подразделений к ведению боевых действий в современных условиях, отметили собеседники издания.

— Наземные дроны были нашим изобретением, и мы первые их применяли, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Теперь они есть и у противника, и их становится всё больше. Противодействие таким аппаратам становится всё более актуальным. Крупнокалиберные пулеметы могут без проблем уничтожать наземные беспилотники. Это позволяет не тратить дорогостоящие боеприпасы от противотанковых ракетных комплексов.

Эксперт отметил, что Украина стала полигоном, на котором западные страны отрабатывают новые военные технологии, и наземные дроны — одна из них.

— Сегодня борьба с беспилотными аппаратами различного типа трансформировалась из узкоспециализированной задачи в неотъемлемый элемент боевого обеспечения всех видов военной деятельности: ни штурмовики, ни саперы, ни артиллеристы, ни танкисты не могут эффективно выполнять задачи без прикрытия от подобного рода угроз, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Сейчас идет роботизация ВСУ — им всё труднее набирать людей в армию, и российским бойцам всё чаще приходится сталкиваться с дронами всех типов, в том числе и наземными, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

— В борьбе с такими машинами должен быть задействован весь комплекс мер, — отметил он. — НРТК играют важную роль: во многих случаях именно на них сегодня держится снабжение подразделений на переднем крае. Их своевременное уничтожение нарушает снабжение сил противника. Сейчас с наземными комплексами успешно борются воздушные дроны. Но при возможности необходимо задействовать все доступные средства. Крупнокалиберные пулеметы хорошо подходят для ведения огня по таким целям. НРТК бронируют, однако пулемет гарантированно способен обездвижить или серьезно повредить аппарат. После этого его можно уничтожить беспилотниками или попытаться эвакуировать в тыл для последующего восстановления и использования.

Создание специализированных подразделений для борьбы с наземными беспилотными системами является закономерным ответом на стремительную эволюцию роботизированных комплексов, которые сегодня охватывают широкий спектр задач — от разведки и огневого поражения до инженерного обеспечения, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Роботизированные платформы, как и летательные беспилотники, стремительно развиваются и совершенствуются, что делает обнаружение и нейтрализацию таких целей приоритетной задачей для сухопутных войск, — отметил он.

По словам Леонкова, со временем такие специализированные подразделения могут появиться во всех частях сухопутных войск, а навыки борьбы с беспилотниками станут обязательной частью огневой подготовки каждого военнослужащего.

Он также подчеркнул, что в условиях современного боя нейтрализация вражеской роботизированной техники становится задачей каждого военнослужащего. Особую актуальность это приобретает для разведывательных подразделений, действующих в тылу противника, где уничтожение беспилотных средств доставки грузов означает перерезание линий снабжения. Лишение противника подвоза боеприпасов, продовольствия и снаряжения дезорганизует систему его боевого обеспечения, что делает борьбу с такой техникой не узкоспециальной, а общевойсковой задачей, заключил эксперт.

Как в войсках внедряются методики борьбы с беспилотниками

В последнее время в вооруженных силах идет масштабное переобучение военнослужащих из разных родов войск, чтобы они могли эффективно противостоять новым угрозам, в том числе атакам с использованием беспилотников. Так, в железнодорожных войсках появился обязательный курс по борьбе с БПЛА, который ведут опытные инструкторы с боевым опытом. На занятиях бойцы учатся сбивать воздушные цели из обычного стрелкового оружия и пулеметов, а также осваивают работу на спаренных зенитных установках ЗУ-23-2. Для усиления защиты активно применяются средства радиоэлектронной борьбы.

Для охраны стратегически важных объектов, таких как склады и арсеналы, формируются специальные подразделения. Они несут круглосуточное дежурство и полностью обеспечиваются всем необходимым: от специальной формы до современного антидронового вооружения.

Военно-морской флот также укрепляет свою оборону. Например, на Камчатке в местах стоянки кораблей созданы посты для защиты от беспилотников, были установлены камеры и оборудованы огневые позиции с зенитками.

Похожие меры принимаются и в береговых ракетных бригадах. Там создаются мобильные отряды, задача которых — прикрывать ракетные комплексы как в пунктах дислокации, так на марше. Эти группы вооружены ПЗРК, специальными антидроновыми устройствами и помповыми ружьями.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Андрей Буевич