Почему мир охвачен пламенем "прокси-войн" (Asahi Shimbun, Япония)

Конфликт на Украине стал следствием глобального просчета, сказал французский историк Эммануэль Тодд в интервью изданию Asahi Shimbun. Запад самонадеянно объявил себя победителем, запустив таким образом обратный отсчет.

Французский историк Эммануэль Тодд размышляет о том, каким стал мировой порядок после Холодной войны. Ученый уверен: нынешний кризис начался еще в те времена, когда страны Запада расценили распад Советского Союза как собственный триумф и стали почивать на лаврах. Просчеты копились один за другим: расширение НАТО на восток, недооценка российской экономики и чрезмерная уверенность в показателях своего ВВП. Вот откуда растут корни нынешнего конфликта. Понимание конфликта на Украине — это вопрос, который бросает вызов самому мировоззрению Запада. Давайте попробуем разобраться в хаосе международной политики. Перед вами интервью, подготовленное на базе фрагментов из новой книги Эммануэля Тодда "2030: Мир грядущий".

Западные страны неверно истолковывают истинную природу конфликта на Украине — "прокси-войны"

Asahi Shimbun: С момента окончания холодной войны прошло более 30 лет. Как вы оцениваете текущую ситуацию?

Эммануэль Тодд: В мире творится полный бардак.

Международное сообщество ошибочно истолковало распад Советского Союза. Страны Запада интерпретировали произошедшее как "победу Запада".

На самом деле ни Восток, ни Запад тогда не осознавали, что именно происходит. Сама Америка уже к середине 1960-х годов оказалась в невыгодном положении. Во многих областях, например, в сфере образования, царил и до сих пор царит упадок.

В действительности мы должны были помочь российскому народу оправиться от невообразимой катастрофы, которой стал распад Советского Союза.

Однако все мы хорошо знаем, что произошло дальше в реальном мире. Страны Запада — я сейчас говорю о Соединенных Штатах и блоке НАТО — расширили свое влияние на Восточную Европу и, по сути, на Украину. Америка допустила фатальную ошибку, фундаментальным образом переоценив собственные возможности с точки зрения военной мощи и превосходства.

А вот россияне были полны решимости выйти из кризиса и восстановить национальную стабильность. Они говорили, они предупреждали: "Хватит, пожалуйста, остановитесь". В итоге разгорелся конфликт на Украине.

— Вполне вероятно, что расширение НАТО на восток стало причиной конфликта, который разгорелся на Украине. Это очень значимый фактор. Однако, как мне кажется, японские средства массовой информации склонны отвергать этот тезис как "российскую пропаганду". Эксперты и журналисты отказываются признать истинную природу этого конфликта.

— Все абсолютно так. В чем-то это даже вполне естественно.

Широкой общественности никто не расскажет о том, что американский и британский спецназ занят реорганизацией украинской армии, или что НАТО скрытно приближается к Украине.

Президент Путин в итоге сказал свое веское "хватит, с нас достаточно". И это было очередным предупреждением Западу. Конфликт на Украине стал продолжением этих разногласий.

Однако большинству людей по всему миру известен лишь широко растиражированный факт, который им донесли: "российские войска ступили на территорию Украины". Такова ужасающая реальность информационной войны.

Безусловно, военные действия редко одобряются широкой общественностью. Более того, для Японии это и вовсе неизвестный конфликт в далекой стране. Так смотрят на нее многие японцы. Тех, кого действительно интересует происходящее на Украине, можно пересчитать по пальцам — остальным попросту наплевать. И меня это совершенно не удивляет.

В Европе ситуация совершенно иная. Когда я приехал в Японию, осознал это со стопроцентной уверенностью.

И я все больше убеждаюсь, что нельзя мерить страну Восходящего солнца европейскими мерками. Раньше я думал, что Япония довольно похожа на Европу по своим взглядам и уровню промышленного развития.

Источником всех проблем в Европе являются правительства. Это становится совершенно очевидно, если взглянуть на нынешний конфликт. Кстати, русские тоже относятся к Европе и являются частью европейской истории.

Экономические санкции, нацеленные против России, мощным бумерангом ударили по европейской экономике. Полный провал. Более того, смена режима, которая, по прикидкам западных лидеров, должна была произойти в России, вместо этого разворачивается в их собственных домах. Кажется, во Франции больше нет "правительства".

Военный потенциал и численность вооруженных сил стран Запада несопоставимы с российской мощью. Однако их правительства и элиты все еще намерены сражаться и всерьез провозглашают воинственные лозунги. Страны Запада хотят войны с Россией. Эта тенденция особенно сильна в странах Северной Европы.

В Японии все иначе. Японцам чужда идея о том, что решением всех их проблем может стать "вечная война" с Россией.

Ловушка цифры 3 и истинная производительность России

― В самом начале конфликта на Украине многие эксперты предсказывали крах российской экономики, верно?

— Именно так.

Однако нам, французам, посчастливилось заполучить доступ к чрезвычайно важной работе Давида Тертри, приглашенного исследователя Национального института восточных языков и цивилизаций, под названием "Россия. Возвращение державы". Произошло это в самом начале конфликта на Украине. Так что кое-какие прогнозы сделать все же можно было.

Автор книги указывал, что российская экономика стабилизировалась, страна стала одним из крупнейших экспортеров атомной энергетики и крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. Он подчеркивал: это вовсе не типичный "взлет" обычной страны.

Чиновникам французского Министерства иностранных дел на набережной Орсе следовало бы прочитать эту книгу. Узнали бы много нового. Жаль, что они так на это и не сподобились. В труде Давида Тертри было много подсказок, которые помогли бы разобраться в сложившейся ситуации. Однако до элит эта книга не дошла. В итоге власть имущие оказались в ловушке заблуждения и единогласно постановили, что Россия "потерпит неудачу".

На мой взгляд, есть и другие показатели возрождения России, которые не стал рассматривать Давид Тертри. Эта страна стабильна не только в экономическом, но и в социальном плане. Например, снизились показатели убийств и самоубийств, и, что наиболее важно, резко упал уровень младенческой смертности, который сейчас куда ниже, чем в Соединенных Штатах.

Именно исходя из снижения показателей младенческой смертности я предрек распад Советского Союза. Так что упомянутые мной позитивные изменения крайне важны.

Нынешний конфликт представляет собой "прокси-войну", в которой Украина получает военную помощь от США и Европы. Особенно мощную поддержку оказали Штаты. Однако произошло то, чего я не мог предсказать: российская экономика оказалась способна наращивать производство вооружений. Конечно, это было бы невозможно без глобального сотрудничества.

Давид Тертри в своей книге писал о заблуждениях Запада. Все они растут из одного корня — непонимания принципов, на которых функционирует экономика России. Одним из примеров этого является ошибка с показателями ВВП. Запад полагался в своей оценке на завышенные цифры ВВП и неверно оценил истинную производительность российской экономики.

Я как-то уже упоминал, что валовой внутренний продукт России до начала конфликта на Украине составлял всего 3% от общего ВВП всех западноевропейских стран. Но даже скромных трех процентов достаточно для того, чтобы производить гораздо больше оружия.

В действительности доля ВВП составляет 3%, а с учетом Беларуси — около 3, 3%. На первый взгляд, это может показаться незначительной разницей.

Однако именно здесь и кроется причина этого заблуждения и непонимания. Подумайте хорошенько. Между "зарабатыванием денег" и "производством товаров" существует большая разница, не так ли?

В России выпускается в 2,5 раза больше инженеров на душу населения, чем в Америке. А численность населения в Соединенных Штатах куда больше.

Инженеры, создающие вещи, по сути, являются солдатами. Более того, современная военная мощь также является формой инженерного дела.