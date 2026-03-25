Самая быстрая частная субмарина в мире отправлена первому заказчику

U-Boat Worx Super Sub

Компания U-Boat Worx из Нидерландов сообщила об окончании испытаний частной подводной лодки Super Sub и получении необходимых сертификатов. Теперь аппарат будет передан первому заказчику, детали сделки засекречены. С немалой вероятностью подлодка пойдет в серию – если найдется достаточно желающих выложить за нее примерно $6 млн.

Super Sub называют самой быстрой частной подводной лодкой в мире, хотя при показателе максимальной скорости в 9 узлов (16,7 км/ч) ей далеко до военных моделей – те могут разгоняться под водой до 40 узлов (74 км/ч). Однако она примерно втрое быстрее малых подводных аппаратов, рассчитанных на 1-2 человек. Также это самая крупная подлодка в модельном ряду U-Boat Worx, которая производит самую разную технику для работы под водой.

Подлодка имеет длину 6,5 м, у нее специально удлиненный ради скорости корпус и два больших крыла по бокам. На них расположены подруливающие устройства суммарной мощностью 12 кВт. Сзади установлены четыре двигателя с подводными крыльями для руления, их общая мощность составляет 100 кВт. Все системы электрические, они запитаны от батарей на 62 кВт⋅ч, заряда хватает на восемь часов автономной работы, дальность хода составляет 10 морских миль (18,5 км). На борту Super Sub есть автоматическая гидролокационная система, которая обеспечивает безопасность движения на глубинах до 300 м. Подлодка обладает потрясающей маневренностью, она может пикировать и всплывать под углом 45 градусов и входить в повороты под углом до 30 градусов. Система жизнеобеспечения рассчитана на 96 часов – в нее входят регенераторы воздуха и аварийное электропитание.

Александр Мартыненко

