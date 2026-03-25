США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия

Флаги России и США
Источник изображения: Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

ША намерены обсуждать с Российской Федерацией новые виды ядерного оружия. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он сказал, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. По его словам, такими системами являются, в том числе, крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон». Заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что «новый ДСНВ» не касается «всех этих систем».

«Нам нужно провести прямой разговор с россиянами [на эти темы]. И я уверен, что мы его проведем», — добавил Динанно.

7 марта заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Срок действия этого договора между РФ и Соединенными Штатами истек 5 февраля.

Антон Демидов

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"