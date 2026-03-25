Российские «Посейдон» и «Буревестник» восхитили Госдеп

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотник «Посейдон» и ракету «Буревестник». Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете сената США по международным отношениям, передает РИА Новости.

«Российские <...> системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам <...> подводная система «Посейдон», «Буревестник», их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — сказал Динанно.

Динанно также выразил обеспокоенность по поводу наличия у России такого вооружения. Как цитирует его EADaily, эти российские «экзотические системы» ядерного вооружения не подпадают под действие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Диннано подчеркнул, что Вашингтону нужно вести прямые переговоры с Москвой по этому вопросу.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний «Буревестника» и «Посейдона». По словам главы государства, эти системы еще долго будут оставаться уникальными и обеспечат стратегический паритет РФ на десятилетия вперед.

Ксения Максимова

