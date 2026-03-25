Шалаш из веток и нарисованные самолеты: можно ли обмануть космическую разведку?

Космические войска России были созданы 25 лет назад

В России 25 лет назад появились космические войска как самостоятельный род войск. Эта реформа на бумаге закрепила то, что было понятно давно: без спутников военного назначения и контроля за околоземной орбитой не может быть современной армии. Особенно это касается космической разведки — всевидящего ока, которое парит над миром и проникает сквозь государственные границы и линии обороны. Однако, несмотря на колоссальные возможности, у космической разведки есть изъяны и ее можно обмануть. О ее сильных и слабых сторонах — в материале «Газеты.Ru».

Небесный глаз

Космическая разведка ведет наблюдение за Землей тремя основными методами: оптическим, радиотехническим и радарным.

Появление спутников с фотокамерами в конце 1950-х годов, по сути, свело на нет все усилия и СССР, и США по защите своего воздушного пространства от самолетов-разведчиков. Раньше американцы добывали информацию о местонахождении советских авиабаз, космодромов, ракетных полигонов и других стратегических объектов в ходе крайне рискованных полетов, один из которых закончился сбитием U-2 летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. С началом же космической эры острая надобность в подобных миссиях отпала, так как космические аппараты стали планомерно делать снимки советской территории, постепенно покрывая ее всю. Для СССР, который не имел технической возможности проводить разведывательные полеты над глубинными районами США, спутники и вовсе стали единственным стабильным окном к сопернику во время Холодной войны.

Важно отметить, что получение фотографий Земли — далеко не единственный тип космической разведки и подчас не самый важный. Наравне с ним с начала 1960-х годов существовала космическая радиоразведка, которой занимались спутники с огромными антеннами, подслушивающие радиосигналы. Они перехватывали сообщения, вскрывали позиции радаров, фиксируя режимы их работы, следили за всплесками активности в радиоэфире и выполняли множество других задач. Например, недавно в США рассекретили информацию о спутниках Jumpseat, которые периодически перехватывали телеметрию с советских баллистических ракет во время испытаний.

Аппарат JUMPSEAT. Источник: National Reconnaissance Office (NRO, USA)

Чтобы преодолеть ограничения оптического диапазона, часть наблюдений за землей ведут с помощью радаров. Все большее значение приобретают спутники, оснащенные радаром с синтезированной апертурой. Результат их работы выглядит примерно как черно-белая спутниковая фотография, — и, только приглядевшись, можно заметить, что ее яркие элементы — это не белые пятна, а отражающие радиоволны предметы вроде кораблей, танков и другой техники.

Наконец, нельзя не упомянуть о спутниках предупреждения о ракетном нападении. Они относятся скорее к первому типу, но играют совершенно другую роль. Их задача — фиксировать факелы ракет сразу после старта и выдавать раннее предупреждение своим силам, чтобы сделать внезапную атаку невозможной.

Трюки и легенды

Из-за таких впечатляющих возможностей может сложиться впечатление, что спутниковая разведка всесильна и закрывает собой все потребности.

Но это совсем не так, и хорошо обученные современные командиры умеют не только защищаться от наблюдения с неба, но и обманывать его, оборачивая ситуацию себе на пользу.

Прежде всего, обычные спутники фоторазведки крайне зависимы от погоды и не способны видеть сквозь облака. Один только этот фактор исключает возможность наблюдения за огромными территориями в течение долгих месяцев — зимой и осенью в средней полосе России солнечного дня можно так и не дождаться.

Во-вторых, эти же спутники не работают в темное время суток, а интересующая их цель может соблюдать светомаскировку. В то же время современная техника и приборы ночного видения позволяют маневрировать и вести бои круглые сутки, причем особенно это касается авиации.

Город, снятый радаром с синтезированной апертурой. Источник: Capella Space

Наконец, спутники всегда движутся по предсказуемым орбитам, и противник всегда точно и заранее знает моменты, когда над ними проходит низкоорбитальный разведывательный аппарат. Исходя из этого, командование может составить план действий, намеренно подставляясь под сенсоры противника в нужный момент. То, как это работает, проще всего пояснить на конкретном примере.

Советская спутниковая система «Легенда» должна была стать ключевым элементом морских сражений 1980-х. СССР пытался противопоставить американской палубной авиации самолеты, корабли и субмарины с дальнобойными ракетами, летящими на многие сотни километров. Однако дальние воздушные патрули и система ПВО не дала бы советским разведывательным самолетам приближаться к американскому флоту в случае войны, равно как не было реалистичных шансов подобраться и у подводных лодок.

Поэтому спутники «Легенда» оставались единственным способом получить целеуказание для ракет. Они существовали в двух вариантах: единичные аппараты с радаром УС-А и более многочисленные УС-П — спутники радиоразведки, которые фиксировали излучение радаров и радиопереговоры. Американцы о ее возможностях знали и отрабатывали технику противодействия.

Летом 1981 года состоялись масштабные морские учения НАТО Ocean Venture, растянувшиеся по всей Атлантике, где борьба с советскими усилиями по наблюдению стала одной из главных задач. Прежде всего, флот регулярно переводили в режим строгого радиомолчания, в ходе которого становилась бесполезной аппаратура УС-П.

Однако на УС-А это повлиять не могло, поскольку его радар сам излучает сигналы и улавливает отражения от кораблей. Этот отраженный сигнал зависит от характеристик кораблей, прежде всего их размеров, что позволяет определять их тип и вычислять самые ценные из них, то есть авианосцы. Поэтому американские флотские инженеры стали устанавливать дополнительные радарные отражатели на эсминцы, чтобы они выглядели из космоса как авианосец и заставляли СССР гадать, настоящая ли это цель.

Во-вторых, американские корабли ставили активные радиопомехи. Их эффективность может варьироваться, но при успешной постановке УС-А мог видеть примерный источник помехи, но не способен был разглядеть, какие корабли он скрывает.

Наконец, пользуясь предсказуемым характером пролетов аппаратов над головой, американские адмиралы пытались обмануть наблюдателей. Например, авианосная ударная группа шла на юг, а после обнаружения спутником резко поворачивала на восток. Советская разведка ожидала при следующем пролете увидеть эти корабли на юге, но в реальности их ждало там либо чистое море, либо помехи, либо, что еще хуже, — другая группа, замаскированная под авианосную с помощью инженерных трюков, в то время как настоящий авианосец был уже далеко на востоке.

В итоге, как считают американские авторы, в тот момент советская разведка могла эпизодически наблюдать за отдельными кораблями в некоторых районах океана, но потеряла возможность отслеживать их и видеть всю картину.

Шалаш из веток

На самом деле для обмана спутниковой разведки не всегда требуется заморачиваться настолько сильно, а многие методы не изменились со Второй мировой войны (тогда их применяли против авиации). Любую технику, будь то танк, самолет, пусковая установка ракет, минометная позиция, мотоцикл с коляской — можно прикрыть маскировочной сетью, тентом, шалашом из веток или навесом. Навесы для самолетов входят в штатное оснащение ВВС США и позволяют скрывать точное положение самолетов на аэродроме, их тип и количество.

Военнослужащие 45-го отдельного инженерно-маскировочного полка развертывают средство маскировки войск (надувной самолет) на занятии по применению средств маскировки для повышения живучести и сохранения боеспособности войск, 2018 год. Источник: Александр Мельников/РИА Новости

Оборотная сторона того же метода — создание ложных целей.

Отличить искусно сделанный макет танка или радара от настоящего на спутниковой фотографии невозможно. Правда, очень часто опытные аналитики могут отличить муляж от реальной техники по общему контексту и смыслу — ведет ли к танку колея или его будто перенесли по воздуху, достаточно ли рядом места для расположения экипажей, есть ли рядом вспомогательная техника, есть ли вообще смысл в таком расположении техники. Однако все эти факторы тоже можно учитывать при размещении макетов.

Надувной танк. Источник: Vladimir Baranov/Global Look Press

Иногда для обмана разведки достаточно не муляжа, а простых рисунков. Здесь многое зависит от художественного мастерства и угла зрения спутника, но шансы обмануть его более чем реальны, а недавно иранцы даже заставили США разбомбить стоящий на земле нарисованный самолет.

Камеры спутников можно ослепить мощными лазерами — вероятность полностью выжечь аппаратуру мала, но и четкого кадра не получится из-за засветки.

Куда сложнее обмануть радарные спутники с синтетической апертурой, которые получают изображение рельефа и способны видеть технику вплоть до автомобильной. Их лучи не замечают маскировочных сетей, безразличны к погоде, зато чувствительны к материалу — деревянный или надувной танк будет сильно отличаться на картинке от настоящего. Правда, они, как и обычные спутники, не способны заглянуть под металлический навес, и могут найтись мастера, способные изготовить макет специально для обмана таких спутников, который повторяет радарный портрет реальной техники.

Словом, работа космической разведки — это не ленивый просмотр фотографий, а непрерывная борьба умов и техники.

Именно поэтому космические силы и были выделены в отдельный род войск, сейчас влитый в состав воздушно-космических сил.

Василий Зайцев