TWZ: Новая винтовка армии США получила название провального «оружия будущего»

Облегченная версия новой штурмовой винтовки американской армии получила обозначение XM8, напоминающее о закрытом проекте футуристического оружия, сообщают американские СМИ.

Командование подтвердило присвоение индекса XM8 карабину на базе винтовки M7, сообщает The War Zone.

Примечательно, что ранее это название носил амбициозный проект модульного стрелкового комплекса, закрытый в 2005 году из-за технических проблем и высокой стоимости.

Представитель Sig Sauer Джошуа Шумейкер заявил, что общая длина XM8 составляет чуть более 81 сантиметра, у M7 же длина составляла 94 сантиметра. По его словам, ствол укоротили с 33 до 28 сантиметров, а размер глушителя также уменьшили. Вес карабина без глушителя снизился до 3,3 килограмма против 3,8 у стандартной версии.

Новая модель оснащена фиксированным прикладом, который солдаты предпочли складному варианту M7. Карабин также получил более мягкий затыльник и жесткое цевье для установки оптики. Разработка стала ответом на критику веса и эргономики базовой винтовки, принятой на вооружение в 2022 году.

Напомним, армейское руководство США объявило о внедрении новой винтовки XM7 взамен M16 и M4 в 2022 году. Российские производители в 2025 году также представили новые образцы стрелкового оружия под патрон калибра 7,62 мм.

