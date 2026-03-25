Построение третьего уровня в сети сайтов-доноров (private blog network, Tier 3) — это создание нижнего слоя ссылочной пирамиды, который работает не с основным сайтом, а с сетью ссылок второго уровня (Tier 2). В многоуровневых стратегиях ссылочного продвижения каждый уровень выполняет свою задачу, поэтому вместе с практиками агентства Кручу Верчу разберёмся, какую роль в этой системе играет третий уровень сети и почему он не взаимодействует с продвигаемым сайтом напрямую.
Что такое третий уровень и зачем его используют
Третий уровень сети сайтов-доноров (private blog network, PBN) — это слой ссылок, который поддерживает второй уровень. Такие ссылки не ведут на продвигаемый сайт напрямую: они усиливают промежуточные страницы и передают им дополнительный ссылочный вес. За счёт этого между основным ресурсом и низкокачественными донорами появляется безопасная дистанция.
В классической иерархии ссылок каждый уровень выполняет свою функцию. Первый (Tier 1) ведёт на продвигаемую страницу и обычно формируется из наиболее трастовых доноров. Второй (Tier 2) усиливает эти ссылки, передавая им дополнительный авторитет. Третий (Tier 3) поддерживает второй. В поисковой выдаче это работает как наращивание ссылочной цепочки снизу вверх: задача третьего слоя — обеспечить масштаб и массовую поддержку, а не точечное качество, характерное для первого уровня.
Зачем внедряют этот уровень:
- ускорение индексации ссылок второго уровня поисковыми роботами Google (краулерами);
- передача дополнительного ссылочного веса (PageRank) по цепочке вверх для усиления ссылок первого уровня;
- создание буфера безопасности, чтобы не размещать слабые или массовые ссылки близко к продвигаемому сайту;
- масштабирование ссылочной массы без прямого контакта с основным ресурсом.
На что смотреть при построении третьего уровня
|Ссылочная пирамида.
|Источник: Технологии
При формировании третьего уровня важно избегать очевидных шаблонов, обеспечивать разнообразие доноров и анкор-листа, а также аккуратно встраивать сетку в общую ссылочную стратегию.
Хотя этот слой требует массовости, он должен работать как системная поддержка. С pbn Кручу Верчу на третьем уровне процесс строит так:
|Этап
|Что происходит
|Проектирование структуры
|Ссылки третьего уровня распределяются строго на страницы доноров второго уровня, без каких-либо пересечений с основным проектом.
|Подбор площадок
|Используются блоги Web 2.0, пользовательские профили, социальные закладки и недорогие дроп-домены, чтобы обеспечить разнообразие ссылочного профиля.
|Формирование анкор-листа
|Применяются безанкорные ссылки, адреса страниц и нейтральные формулировки, чтобы не перегружать анкор-лист коммерческими запросами.
|Настройка темпа размещения
|Ссылки появляются постепенно, без резких всплесков активности, которые могут активировать спам-фильтры поисковых систем.
Основной риск на этом этапе — оставлять технические следы сети (footprints): одинаковые адреса интернет-протокола (IP-адресов), одних и тех же серверов имён домена (NS-серверов) или шаблонный контент. Массовая автоматизация без контроля качества быстро снижает эффективность всей ссылочной пирамиды.
Когда третий уровень ссылочной сети становится рискованным
|Риски ссылочных манипуляций.
|Источник: Технологии
Третий уровень в зоне высокого риска: поисковые системы относят такие конструкции к искусственным ссылочным схемам (link schemes), что может привести к пессимизации или ручным санкциям (manual action).
Алгоритмы Google рассматривают искусственные манипуляции ссылками как спам-практику. Участие в таких схемах может привести к снижению видимости сайта в поисковой выдаче или выпадению страниц из индекса. Риски особенно возрастают при агрессивной автоматизации, чрезмерном масштабировании и повторяющихся шаблонах размещения ссылок. Если поисковая система обнаруживает сеть, последствия могут затронуть всю цепочку вплоть до продвигаемого сайта. Поэтому при работе с сетями сайтов-доноров обычно заранее закладывают потери части доноров из-за блокировки или деиндексации.
От третьего уровня следует полностью отказаться в следующих случаях:
- продвижение крупных брендов с высокой репутационной ценой ошибки;
- долгосрочные «белые» проекты, где стабильность органического трафика важнее быстрого роста позиций;
- сайты в тематике YMYL (Your Money or Your Life — медицина, финансы, право), где алгоритмы оценки качества контента и ссылок работают особенно строго.
Для таких проектов использование многоуровневых ссылочных сетей часто оказывается слишком рискованным и экономически неэффективным.
В итоге грамотное распределение ссылочного веса по уровням позволяет усилить позиции проекта, сохраняя безопасную дистанцию от спама. Применяя третий уровень осознанно и технически выверено, специалисты по поисковой оптимизации получают мощный рычаг для управления индексацией и авторитетностью всей ссылочной пирамиды, открывая путь к стабильному росту органического трафика.