Построение третьего уровня в сети сайтов-доноров (private blog network, Tier 3) — это создание нижнего слоя ссылочной пирамиды, который работает не с основным сайтом, а с сетью ссылок второго уровня (Tier 2). В многоуровневых стратегиях ссылочного продвижения каждый уровень выполняет свою задачу, поэтому вместе с практиками агентства Кручу Верчу разберёмся, какую роль в этой системе играет третий уровень сети и почему он не взаимодействует с продвигаемым сайтом напрямую.

Что такое третий уровень и зачем его используют

Третий уровень сети сайтов-доноров (private blog network, PBN) — это слой ссылок, который поддерживает второй уровень. Такие ссылки не ведут на продвигаемый сайт напрямую: они усиливают промежуточные страницы и передают им дополнительный ссылочный вес. За счёт этого между основным ресурсом и низкокачественными донорами появляется безопасная дистанция.

В классической иерархии ссылок каждый уровень выполняет свою функцию. Первый (Tier 1) ведёт на продвигаемую страницу и обычно формируется из наиболее трастовых доноров. Второй (Tier 2) усиливает эти ссылки, передавая им дополнительный авторитет. Третий (Tier 3) поддерживает второй. В поисковой выдаче это работает как наращивание ссылочной цепочки снизу вверх: задача третьего слоя — обеспечить масштаб и массовую поддержку, а не точечное качество, характерное для первого уровня.

Зачем внедряют этот уровень:

ускорение индексации ссылок второго уровня поисковыми роботами Google (краулерами);

передача дополнительного ссылочного веса (PageRank) по цепочке вверх для усиления ссылок первого уровня;

создание буфера безопасности, чтобы не размещать слабые или массовые ссылки близко к продвигаемому сайту;

масштабирование ссылочной массы без прямого контакта с основным ресурсом.

На что смотреть при построении третьего уровня

Ссылочная пирамида. Источник: Технологии

При формировании третьего уровня важно избегать очевидных шаблонов, обеспечивать разнообразие доноров и анкор-листа, а также аккуратно встраивать сетку в общую ссылочную стратегию.

Хотя этот слой требует массовости, он должен работать как системная поддержка. С pbn Кручу Верчу на третьем уровне процесс строит так:

Этап Что происходит Проектирование структуры Ссылки третьего уровня распределяются строго на страницы доноров второго уровня, без каких-либо пересечений с основным проектом. Подбор площадок Используются блоги Web 2.0, пользовательские профили, социальные закладки и недорогие дроп-домены, чтобы обеспечить разнообразие ссылочного профиля. Формирование анкор-листа Применяются безанкорные ссылки, адреса страниц и нейтральные формулировки, чтобы не перегружать анкор-лист коммерческими запросами. Настройка темпа размещения Ссылки появляются постепенно, без резких всплесков активности, которые могут активировать спам-фильтры поисковых систем.

Основной риск на этом этапе — оставлять технические следы сети (footprints): одинаковые адреса интернет-протокола (IP-адресов), одних и тех же серверов имён домена (NS-серверов) или шаблонный контент. Массовая автоматизация без контроля качества быстро снижает эффективность всей ссылочной пирамиды.

Когда третий уровень ссылочной сети становится рискованным

Риски ссылочных манипуляций. Источник: Технологии

Третий уровень в зоне высокого риска: поисковые системы относят такие конструкции к искусственным ссылочным схемам (link schemes), что может привести к пессимизации или ручным санкциям (manual action).

Алгоритмы Google рассматривают искусственные манипуляции ссылками как спам-практику. Участие в таких схемах может привести к снижению видимости сайта в поисковой выдаче или выпадению страниц из индекса. Риски особенно возрастают при агрессивной автоматизации, чрезмерном масштабировании и повторяющихся шаблонах размещения ссылок. Если поисковая система обнаруживает сеть, последствия могут затронуть всю цепочку вплоть до продвигаемого сайта. Поэтому при работе с сетями сайтов-доноров обычно заранее закладывают потери части доноров из-за блокировки или деиндексации.

От третьего уровня следует полностью отказаться в следующих случаях:

продвижение крупных брендов с высокой репутационной ценой ошибки;

долгосрочные «белые» проекты, где стабильность органического трафика важнее быстрого роста позиций;

сайты в тематике YMYL (Your Money or Your Life — медицина, финансы, право), где алгоритмы оценки качества контента и ссылок работают особенно строго.

Для таких проектов использование многоуровневых ссылочных сетей часто оказывается слишком рискованным и экономически неэффективным.

В итоге грамотное распределение ссылочного веса по уровням позволяет усилить позиции проекта, сохраняя безопасную дистанцию от спама. Применяя третий уровень осознанно и технически выверено, специалисты по поисковой оптимизации получают мощный рычаг для управления индексацией и авторитетностью всей ссылочной пирамиды, открывая путь к стабильному росту органического трафика.