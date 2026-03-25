Деловая газета "Взгляд"

Постпред России назвал преждевременными похороны ДНЯО

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Ульянов назвал действия США и Израиля в Иране ударом по ДНЯО

Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что несмотря на серьезный удар по ДНЯО со стороны США и Израиля, говорить о его «похоронах» пока рано.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана стали серьезным ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет "Коммерсант".

"Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне, это мощнейший удар по договору, по режиму ядерного нераспространения", – заявил дипломат, подчеркнув, что "хоронить ДНЯО рано".

Ульянов добавил, что вероятность нарушения режима нераспространения одним из участников ДНЯО невелика, однако подчеркнул, что подобное может случиться из-за действий США и Израиля. Он также отметил, что эти страны действуют вне рамок соглашения, что ставит под угрозу международную систему контроля над ядерным оружием.

Напомним, договор о нераспространении ядерного оружия был принят резолюцией Генассамблеи ООН 12 июня 1968 года, подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. Сейчас его участниками являются 191 государство. Индия, Пакистан и Израиль договор не подписали, а КНДР вышла из него в 2003 году.

Ранее во вторник Ульянов заявил, что последние высказывания президента Франции Макрона свидетельствуют о планах Парижа активно участвовать в гонке ядерных вооружений.

Между тем, иранский посол в России подчеркнул, что его страна не собирается стремиться к обладанию ядерным оружием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Турция и Эстония уже ведут открытую дискуссию о возможности создания своего ядерного оружия. Эксперты предупреждают, что в любой момент может начаться неконтролируемое расширение "ядерного клуба", что несет угрозу безопасности планеты.

Тимур Шайдуллин

  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"