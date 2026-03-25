Индия ждёт от Франции палубные Rafale-M на замену МиГ-29К для своих авианосцев

Источник изображения: topwar.ru

Индийские медиа сообщают о подготовке ВМС к получению палубных истребителей французского производства. Речь идёт о самолётах Rafale-M, которые ранее были законтрактованы у Парижа в количестве 26 единиц. Причём эти 26 единиц предполагается приобретать в двух модификациях: 22 боевых (одноместных) и 4 учебно-тренировочных (двухместных).

В прессе Индии заявляют о том, что первый Rafale-M Индия «может получить к сентябрю 2026 года».

При этом в самой Индии далеко не все верят в то, что эти сроки будут соблюдены. Ведь сам контракт Индии и Франции подписывался менее года назад – в апреле 2025-го. И в открытых источниках не озвучивалась первая поставка к сентябрю 2026. Мало того, индийский адмирал Динеш Трипати в конце 2025-го заявлял, что первая четвёрка истребителей «Рафаль» морского базирования поступит в Индию не ранее 2029 года.

Индийские «оптимисты» считают, что поставка к сентябрю текущего года может касаться именно УБС. На нём индийские лётчики морской авиации якобы начнут отрабатывать практические навыки пилотирования новой для них машины.

Напомним, что ранее Индия для своих авианосцев INS Vikramaditya и INS Vikrant сделала выбор в пользу французских палубных истребителей «Рафаль» на сумму около 7,5 млрд долларов. Эти истребители должны будут вытеснять российские МиГ-29К, которые стоят на вооружении ВМС Индии на текущий момент.

Россия предлагает индийским партнёрам палубный вариант Су-57, но его ещё нужно создать. И пока Индия на такую кооперацию не идёт, пытаясь развивать собственную палубную версию AMCA. Поэтому картина в индийских военно-морских силах пока такова: летать на МиГ-29К и продолжать тестировать Naval Tejas, одновременно дожидаясь поставок французских «Рафалей».

