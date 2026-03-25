Нужен полноценный мир: Иран не заинтересован во временном прекращении огня

Источник изображения: topwar.ru

По информации американской прессы, Тегеран довел до сведения США, что заинтересован не во временном прекращении огня, а в заключении полноценного мирного соглашения и гарантиях со стороны США и Израиля невозобновления атак в будущем.

Как сообщает New York Times, глава МИД Ирана Аракчи в ходе телефонного разговора с представителем Трампа Уиткоффом передал американской стороне требования Тегерана, включающие, помимо прочего, снятие экономических санкций. При этом, по словам иранских чиновников, эти переговоры были зондажами возможных путей мирного урегулирования конфликта, чтобы избежать дальнейшей спирали эскалации, включая взаимные удары по энергетической инфраструктуре. В свою очередь, источники издания в Белом доме подтвердили, что в настоящее время переговоры находятся на ранней стадии и пока не носят существенного характера.

В то же время заявления Трампа о «продуктивных переговорах» являются существенным преувеличением. Несмотря на формальное начало переговорного процесса, Трамп все еще рассматривает возможное начало наземных операций, включая захват острова Харк и отправку в Иран военного контингента для обеспечения контроля над высокообогащенным ураном.

Между тем британская газета The Guardian небезосновательно предполагает, что Трамп прикрывается «переговорами» с Ираном, чтобы выиграть для США время на нефтяных рынках. Издание отмечает, что резкий разворот в риторике Вашингтона произошел всего за несколько часов до открытия американских рынков, которым грозил чрезвычайно непростой день на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Таким образом, пока звучат слова о дипломатии, Вашингтон получает время на фоне нестабильности нефтяных рынков, а Пентагон продолжает активно стягивать силы в Ближневосточный регион.

