Российские «Герани» уйдут от украинских дронов-перехватчиков

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Бескрестнов: Скорость реактивных «Гераней» увеличат для защиты от перехватчиков

Ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков противника. О росте скорости российских дронов заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он подчеркнул, что дроны-перехватчики не могут развивать скорость более 300 километров в час, поэтому увеличение скорости ударных аппаратов позволяет исключить удар беспилотником-ПВО.

По его словам, базовая реактивная «Герань-3» летит к цели со скоростью 280-320 километров в час, поэтому против нее есть «какие-то идеи». При этом новая ракета-дрон «Герань-5» развивает скорость на уровне 600 километров в час. От нее невозможно защититься существующими зенитными беспилотниками. Также Бескрестнов допустил, что скорость «Герани-3» могут увеличить примерно до 400 километров в час.

Ранее в марте появились кадры, демонстрирующие упавшую «Герань-5». Они могут указывать на применение новых аппаратов в зоне СВО. Ракета-дрон выполнена по обычной аэродинамической схеме. Считается, что новое изделие несет боевую часть весом 90 килограммов.

