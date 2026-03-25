ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить?

ВВС Украины, вероятно, начали использовать в воздушном пространстве страны самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C, сообщает ресурс TWZ. Если данная информация соответствует действительности, речь может идти об одном из двух самолетов раннего предупреждения и управления, которые Стокгольм решил передать киевскому режиму еще два года назад, в мае 2024 года.

По сути дела, это "летающий радар", имеющий ряд преимуществ перед наземными радиолокационными станциями (РЛС). Прежде всего, это мобильность, позволяющая ему оказываться в нужном месте в максимально оправданной близости к объектам наблюдения. Возможность работы на высоте позволяет "заглянуть за горизонт" и обнаруживать цели значительно дальше. До последнего времени такую информацию ВСУ получали от самолетов ДРЛО и разведывательных стратегических БПЛА США и Британии, осуществляющих полеты над территорией Польши, Румынии и над акваторией Черного моря.

Важнейшей частью самолета является радар Saab Erieye (AESA) с активной фазированной решеткой (АФР), позволяющий обнаруживать цели на дистанции до 450 км, в условиях мощного противодействия РЭБ – не более 350 км. Заявленное количество одновременно обнаруживаемых и сопровождаемых целей – до 1000 воздушных и до 500 наземных.

Стандартная высота полета в режиме сканирования – 6000 метров. Экипаж – 6 человек: два пилота и четыре оператора РЛС. Всего было выпущено 12 таких самолетов ДРЛО: два были проданы Саудовской Аравии, два – Таиланду, два – Польше, шесть оставалось в составе ВВС Швеции. Именно из их числа два борта были подарены Украине. Судьба оставшихся четырех не совсем ясна: по одним данным, они выведены из состава Вооруженных сил и утилизированы, по другим – остаются в резерве.

Основой аппарата является Saab 340 – пассажирский турбовинтовой самолет шведской фирмы Saab AB (производство прекращено в 1999 году), отличающийся большой надежностью. Немаловажно, что несколько украинских авиакомпаний ранее эксплуатировали данные самолеты, то есть

на Украине уже есть инфраструктура по их обслуживанию, есть подготовленный летный и технический состав.

Внешне самолет ДРЛО от гражданского борта отличается характерным радарным обтекателем "балансового луча", размещенного на кронштейнах сверху фюзеляжа. Время нахождения в воздухе – до пяти часов. Устройств для дозаправки не предусмотрено, как и возможности подвески дополнительных топливных баков.

После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА, которые радар способен обнаружить на фоне поверхности на дистанции до 160 км. Как предполагается, истребитель, не являющийся малозаметным и имеющий эффективную площадь рассеяния (ЭПР) 3 кв. м, может быть обнаружен на дистанции около 350 км.

Предельно важной функцией этого комплекса является его возможность функционировать в режиме мобильного ключевого узла сети Link 16 стандарта НАТО. Данная система передачи данных интегрирует воздушные и наземные системы ПВО, предоставляя им "картинку" ситуации в реальном времени и осуществляя их наведение на цели. Речь идет, разумеется, о вооружении западного стандарта, такого как истребители F-16, Mirage 2000, ЗРК SAMP/T NG, Iris-T, Patriot.

Например, предоставление данных истребителям позволит обеспечить их групповые действия, причем с большей скрытностью, сокращая включение бортовых РЛС, что важно для организации засад на нашу авиацию.

Самолет ДРЛО также способен вести радиотехническую разведку, фиксируя работу РЛС систем ПВО, определяя цели для противорадиолокационных ракет, выявляя огневые позиции наших ЗРК и определяя "окна" для ударов ракетами и БПЛА. Радар Erieye обладает возможностью наблюдения и отслеживания наземных целей, в том числе и движущихся, то есть комплекс способен осуществлять наведение ракет "земля – земля", например, HIMARS. Еще в 2024 году озвучивалось предположение, что применение Saab 340 AEW&C позволит наносить более точные удары по российским судам в Черном море и по Крымскому побережью.

Возможным ограничением для данного комплекса является то обстоятельство, что всего два самолета не будут в состоянии обеспечить круглосуточное покрытие. Это можно в известной степени компенсировать тем, что один из бортов будет находиться в постоянной боевой готовности на земле и немедленно подниматься в воздух после сообщения о ракетной или дроновой опасности.

Saab 340 AEW&C весьма уязвим для наших систем ПВО и ракет "воздух – воздух", а места его базирования – еще и для крылатых и баллистических ракет,

что исключает его приближение к ЛБС, а используемые им аэродромы должны находиться в самых западных районах Украины, хотя и это не является панацеей.

Другой возможной проблемой для ВСУ может быть то обстоятельство, что, как сообщалось, F-16, переданные Украине, были отключены от системы обмена данными Link 16 из-за опасений, что они могут быть захвачены нашими военными. И если этот доступ не восстановлен, то их взаимодействие с бортом ДРЛО может оказаться под вопросом.

Но даже с учетом всех упомянутых ограничений введение в строй ВВС Украины данных самолетов является серьезным продвижением в вопросе создания интегрированного разведывательно-информационного поля ВСУ в стандартах западного блока. Самолет не только увеличит эффективность применения западных авиационных, зенитных, ракетных и беспилотных систем, но и облегчит для ВСУ обмен данными со странами альянса.

Это обстоятельство превращает Saab 340 AEW&C в одну из приоритетных целей для наших ВКС и ракетчиков. В воздухе эти самолеты могут быть легко уничтожены нашими Су-35С и МиГ-31БМ и, конечно же, Су-57 с ракетами Р-37М. Кроме того, велика вероятность их уничтожения ракетным ударом на аэродроме базирования или подскока. Осталось лишь российским войскам сделать то же самое, ради чего создан и Saab 340 AEW&C, – обнаружить эту машину и дать на нее целеуказание.

Стоит обратить внимание, как долго эти самолеты поступали на Украину. Об их передаче было объявлено два года назад, а информация о поступлении первого самолета в состав украинской авиации (и о его испытательном полете над Львовской областью) появилась в июне 2025 года. И вот, наконец, в марте 2026-го появились сообщения о начале их боевого применения. Налицо осторожность, а значит, опасение потерять редкую, ценную и дорогую машину. Также это может быть связано с тем, что обучение украинских операторов РЛС (подготовленные пилоты Saab 340 есть в гражданской авиации Украины) требует значительного времени, а Стокгольм, возможно, не хочет откомандировывать своих специалистов в распоряжение Киева.

Борис Джерелиевский