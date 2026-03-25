Войти
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21

307
0
+1
МС-21-310
Источник изображения: ОАК

Ядров сообщил о завершении летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21 в течение 2026 года

Летные испытания отечественных самолетов Superjet и МС-21 завершатся в 2026 году, при этом сертификация моделей пройдет поэтапно.

Как передает РИА "Новости", глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что испытания импортозамещенных самолетов Superjet и МС-21 планируется завершить к 2026 году. Он отметил, что после получения сертификата для Superjet испытания продолжатся, оставшиеся работы составляют порядка 35% и их рассчитывают закончить уже в этом году.

В отношении проекта МС-21-310 Ядров подчеркнул, что он является ключевым, и работы ведутся в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и разработчиками техники для выполнения задач в обозначенные сроки. Для завершения испытаний МС-21 необходимо выполнить примерно 200 полетов и подготовить значительный объем подтверждающей документации.

Ранее Ядров уточнял, что сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до конца 2026 года, а импортозамещенного SJ-100 – к июлю текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российский самолет МС-21 в будущем станет заменой для Boeing-736 и Airbus-320.

Сертификация МС-21 запланирована на октябрь 2026 года. В конструкции силовых элементов МС-21 применили российские композитные материалы вместо иностранных.

Денис Тельманов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Airbus
Минпромторг РФ
Проекты
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
