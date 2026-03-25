Полеты стратегических B-52 c бомбами JDAM объяснили

Фото: Jack Taylor / Reuters.

Полеты B-52H с бомбами малой дальности объяснили проблемами ПВО Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) США начали применять стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress с бомбами GBU-31 без крыльев из-за проблем противовоздушной обороны (ПВО) Ирана. Рискованные полеты дорогостоящих самолетов объяснил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор обратил внимание на снимки, демонстрирующие B-52H с бомбами относительно малой дальности, которые оснащены базовым комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM). Он состоит из навигационного оборудования и хвостового блока с оперением. Дальность таких боеприпасов составляет около 25-30 километров.

Ранее B-52H использовали в рамках операции против Ирана для пуска крылатых ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) с дальностью 370 километров. «Теперь же огромные, хорошо заметные бомбардировщики сбрасывают бомбы, предельная дальность которых едва достигает 30 километров», — говорится в сообщении. Это указывает на уверенность Вашингтона в отсутствии рисков для самолета, который является носителем ядерного оружия.

В феврале стало известно, что Rolls-Royce поставит новые двигатели F130 для модернизированных B-52J в 2027 году. Новые компоненты позволят бомбардировщику сохранять актуальность до своего столетия.

