Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях

Источник изображения: topwar.ru

Китай картографирует подводный рельеф и мониторит подводный рельеф и мониторит среду трех океанов в военных целях. Масштабная правительственная программа охватывает Тихий, Индийский и Северный Ледовитый океаны.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные исследования и мнения опрошенных экспертов.

СМИ утверждает, что собранные данные могут иметь ключевое значение в потенциальном военном конфликте Китая с Соединенными Штатами и их союзниками.

В частности, журналисты проанализировали данные отслеживания движения морского транспорта. Объектом изучения стали маршруты исследовательского судна Dong Fang Hong 3, принадлежащего Океанологическому университету КНР. Выяснилось, что в период с 2024 по 2025 год оно курсировало в районе Тайваня, острова Гуам и в некоторых районах Индийского океана. СМИ утверждает, что осенью 2024 года при помощи специальных датчиков экипаж судна отслеживал подводные объекты вблизи побережья Японии. А весной 2025 года Dong Fang Hong 3 тщательно исследовало акваторию вблизи Индонезии и Шри-Ланки.

Отмечается, что исследовательское судно, занимающееся подобными задачами, далеко не единственное. Подобные исследования ведут десятки китайских судов в разных частях Мирового океана. Конечно, часть из них занимается поиском подводных месторождений полезных ископаемых и рыболовных угодий, но значительная часть сосредоточена на сборе данных для военных.

Журналисты приходят к выводу, что Китай готовится к подводной войне против США.

№1
25.03.2026 01:40
А Атлантика   чья?
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"