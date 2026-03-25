WSJ: Саудовская Аравия рассматривает возможность вступления в войну с Ираном

Нынешний военный конфликт на Ближнем Востоке кардинально отличается от прошлогодней войны Израиля и США с Ираном. Как неоднократно предупреждал Тегеран, в ответ на новую агрессию ВС Исламской Республики атакуют все объекты в Персидском заливе, которые считают законными целями.

Статистика первых 22 дней войны по данным «Файнэншл Таймс» (FT) показывает, что даже чаще, чем Израиль, иранские дроны атаковали Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте этого своеобразного антирейтинга Кувейт, затем — Саудовская Аравия. Меньше всего досталось Оману, по нему вообще не было выпущено ни одной ракеты. Защищаться от ударов силами ПВО не удается, монархии залива несут колоссальные экономические потери. Прекратить войну Тегеран готов исключительно на своих условиях, что ставит дипломатическое решение в тупик.

Не удивительно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность не только предоставления своей территории и воздушного пространства военным США для ударов по Исламской Республике, но и непосредственного участия в войне с Ираном. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает со ссылкой на свои источники, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Один из собеседников WSJ отметил, что вступление королевства в войну — лишь вопрос времени.

В первые дни войны Саудовская Аравия отказалась предоставлять свою территорию и воздушное пространство для атак на Иран. Однако все изменилось, когда ВС Исламской Республики начали обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд.

После этого саудиты пересмотрели свой нейтралитет и разрешили США использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд предупредил Тегеран, что терпение королевства «небезгранично».

В свою очередь ОАЭ усиливают давление на Иран экономическими мерами, пишет WSJ. В Дубае закрыты связанные с Тегераном учреждения, а власти рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, что может ограничить доступ Ирана к валюте и международной торговле. При этом в Эмиратах обсуждают вопрос о направлении своих войск для противостояния Ирану и отговаривают США от перемирия до момента серьезного разрушения военного потенциала Ирана.

Пока что от прямого вовлечения в войну с Ираном монархии залива удерживают опасения, что когда конфликт завершится, а США выведут свои войска из региона, Иран припомнит в полной мере их участие в войне, заключает автор материала в WSJ.