ВМС Израиля получили первую партию вертолетов SH-60F "Сихок"

ЦАМТО, 24 марта. ВМС Израиля получили первую партию противолодочных вертолетов SH-60F "Сихок" (в израильских ВВС известны под наименованием "Шалах").

Как сообщает Scramble.nl, вертолеты доставлены морским транспортом и направлены на предприятие Elbit Systems Cyclone в Кармиэле для проведения монтажных и интеграционных работ.

Первоначальный запрос Израиля на восемь вертолетов SH-60F был одобрен администрацией США в 2015 году. Сделка оформлена в рамках механизма Foreign Military Sales (FMS) в сочетании программой поставки избыточного военного имущества (Excess Defense Articles – EDA). Пакет поддержки одобрен Государственным департаментом США в июле 2016 года.

Израиль принял решение о приобретении снятых с вооружения ВМС США вертолетов вместо закупки новых машин в целях экономии средств. Однако техническое состояние полученных вертолетов оказалось хуже ожидаемого, что повлекло увеличение затрат на восстановительный ремонт и сроков исполнения контракта, приблизив совокупную стоимость программы к стоимости новых машин. Поставки неоднократно переносились, первоначально на 2022 год в связи с задержками программы модернизации корветов типа "Саар-6". Фактически первые поставки начались в марте 2026 года.

В период ожидания вертолетов израильская сторона инициировала интеграцию дополнительных бортовых систем национальной разработки, включая вооружение, изначально не предусмотренное штатной конфигурацией SH-60F. Механические модификации выполнены американским подрядчиком, установка израильских систем производится на предприятии Elbit Systems Cyclone в Кармиэле.

SH-60F "Сихок" – палубный противолодочный вертолет разработки Sikorsky. Силовая установка – два ТВД General Electric T700-GE-401C мощностью 1410 л.с. каждый. Основные летно-технические характеристики: максимальная взлетная масса – 9926 кг, максимальная скорость – 270 км/ч, крейсерская скорость – 234 км/ч, дальность – 830 км, продолжительность полета – до 3 ч 20 мин, практический потолок – 5790 м. Штатное оснащение противолодочного варианта: опускаемая гидроакустическая станция AN/AQS-13F, буксируемый магнитный детектор, гидроакустические буи, торпеды Mk.50/Mk.46.

Вариант SH-60F ориентирован преимущественно на ближнюю зону охранения корабельных соединений, в отличие от SH-60B, предназначенного для действий в дальней зоне.

В ВМС Израиля на SH-60F "Шалах" переоснащается 193-я вертолетная эскадрилья. Его предшественник – вертолет AS-565MA "Пантер" – официально был снят с вооружения в сентябре 2025 года.

Запланированный к поставке объем составляет восемь единиц SH-60F. Часть машин может использоваться в учебных целях или в качестве источника запчастей. Ввод вертолетов в боевой состав на борту корветов типа "Саар-6" запланирован на 2026 год.